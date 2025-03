Umberto si rivolge a C’è Posta Per Te per chiedere perdono alla fidanzata Luisa, dopo aver fatto saltare le loro nozze

Nel corso della penultima di C’è Posta Per Te ad arrivare in studio è stato Umberto, che ha cercato la fidanzata di Luisa dopo aver fatto saltare le loro nozze.

A C’è Posta Per Te arriva Umberto

Stasera su Canale 5 va in onda la penultima puntata di C’è Posta Per Te. Dopo la storia di Rosanna e di suo figlio Michele, ad arrivare in studio è stato Umberto, che ha cercato la fidanzata Luisa dopo aver fatto saltare le loro nozze. I due, dopo numerosi anni di relazione, hanno deciso di sposarsi, ricevendo anche il sostegno della famiglia di lei.

A gennaio 2024 però, dopo essere stato assalito da ansie e paure, lui ha deciso di mandare all’aria il matrimonio, che si sarebbe dovuto celebrare lo scorso ottobre. Umberto nel mentre, dopo essersi pentito, ha ricercato la sua compagna e le ha spiegato le sue insicurezze. Tra i due a quel punto avviene un piccolo riavvicinamento e così riprendono a frequentarsi di nascosto, all’insaputa di tutti.

LEGGI ANCHE: Gabry Ponte rappresenterà San Marino all’Eurovision 2025 con Tutta l’Italia

Stasera dunque Umberto si è rivolto a C’è Posta Per Te per chiedere perdono a Luisa. Una volta faccia a faccia come se non bastasse il giovane uomo ha affermato di essere pronto a prendersi le sue responsabilità e ha chiesto un’ultima possibilità alla sua compagna. Luisa però fin dal primo momento si è mostrata irremovibile, affermando di non voler dare più chance a Umberto. La giovane donna ha in più dichiarato di avere delle nuove consapevolezze e di non voler riaprire vecchie ferite.

Tra i due non è mancato un lungo confronto e a intervenire è stata anche Maria De Filippi. Luisa tuttavia non ha ceduto e ha così deciso di chiudere la busta.