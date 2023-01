Amici 22, mostrati nel daytime gli allievi coinvolti nel Capodanno-gate: “È una macchia indelebile”

NEWS

Debora Parigi | 13 Gennaio 2023

Amici 22 e Capodanno-gate: cosa pensano gli allievi nella scuola

Dopo le anticipazioni di Amici 22 abbiamo saputo che sei allievi hanno subito un provvedimento disciplinare poiché hanno fatto qualcosa di molto grave a Capodanno. Si tratta di Wax, Tommy Dali, NDG, Vanessa (che aveva scelto Guera come nome d’arte), Maddalena e Samu. Continuiamo a non sapere cosa abbiamo combinato e probabilmente non lo sapremo mai davvero. Ma avevamo notato che nel daytime di ieri questi sei allievi non erano mai presenti.

Il daytime di oggi si è svolto nello stesso modo. I quattro cantanti e i due ballerini non si sono mai visti. E anche per il compleanno di Mattia non erano presenti in casa. Ci era venuto il sospetto che fossero stati divisi dagli altri e messi nell’ala esterna della casetta, cioè nelle due camere più vicine al giardino sul retro. E oggi abbiamo avuto la conferma. La produzione ha infatti scritto:

“A seguito di un evento successo a Capodanno, la produzione ha deciso in via del tutto eccezionale di separare Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax dai loro compagni in due ali distinte della casa per consentire ai ragazzi non soggetti a provvedimento di affrontare serenamente la preparazione della puntata”.

Dopo aver visto i sei allievi coinvolti preparare le loro cose e spostarsi nell’ultima parte della casa, abbiamo sentito anche i loro commenti a caldo. Maddalena ha iniziato a piangere disperata e ha detto: “Sto rovinando il mio sogno”. Vanessa ha invece mostrato la sua maglia col nome d’arte scelto e ha detto: “Non ho fatto nemmeno in tempo a metterla”. Samu ha pianto in bagno, mentre NDG e Tommy Dali hanno parlato in giardino. Proprio NDG ha detto: “È una macchia proprio indelebile. Mi sono rovinato con le mie stesse mani, sono una testa di m***a”. E Tommy ha risposto: “Che schifo. È andata così, ci prendiamo quello che ci dobbiamo prendere… Se finisco a casa per una roba del genere…”. Anche Wax ha commentato: “Noi gli abbiamo dato il pensiero di non valere niente…per una roba del genere”.

Ma non solo, anche gli altri allievi di Amici 22 che non hanno subito il provvedimento hanno ovviamente commentato quanto accaduto. Piccolo G ha detto che gli faceva strano pensare che gli altri erano dall’altra parte della casa. Angelina ha riferito: “Ogni tanto li sento che svalvolano, ogni tanto sento il silenzio tombale…”. Quello che proprio si è arrabbiato è stato Aaron. In giardino con Samuel ha infatti commentato: “Mi è salita una rabbia, ma una rabbia, un fastidio…Mi sta sul c***o la gente che fa la cretina! Tu mi dici che c’è gente che pagherebbe per stare qua dentro, e voi ve l’andate a cercare. Ma perché?”. E anche Megan si è mostrata molto preoccupata: “È grave la situazione”. Infine Angelina ha pensato che sicuramente accadrà qualcosa.

Potete rivedere tutto questo momento QUI sul sito di Witty TV.