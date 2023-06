NEWS

Debora Parigi | 9 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Tra i tanti naufraghi che si sono ritirati dall’Isola dei famosi quest’anno c’è anche Alessandro Cecchi Paone insieme al compagno Simone Antolini. Simone ha dovuto abbandonare il reality per problemi di salute e Alessandro ha deciso di seguirlo perché questa esperienza l’avevano iniziata in due e non voleva dividersi da lui.

Nel poche settimane passate nel programma, Cecchi Paone si è reso protagonista di varie dinamiche. E ricordiamo subito all’inizio dell’avventura il suo litigio con Nathaly Caldonazzo. Lui la chiamò “pescivendola” e lei si arrabbiò tantissimo. Di questo ne parlarono anche durante la diretta dove lui chiese scusa alle pescivendole. Oggi, intervistato dal sito Superguida TV, il noto conduttore e giornalista ha dichiarato di non essere pentito di quelle parole rivolte alla Caldonazzo. Anzi, ha spiegato perché gliel’ha dette e cosa pensa ancora di lei:

“Non penso di aver esagerato. Nathaly non è una bella persona. Non sapevo neanche chi fosse all’inizio. Ha cercato ripetutamente di allontanare me e Simone senza accorgersi che stava facendo un grandissimo errore. Simone mi ama così come amo lui e questa esperienza ha accresciuto ancora di più il nostro sentimento. Lei pensava invece che Simone fosse un ragazzino facilmente suggestionabile e per questo ha cercato di metterlo contro di me. Appena ho capito le sue intenzioni, l’ho castigata. Per questo motivo le ho dato della pescivendola. Ad ogni modo, mi sono scusato poi con le pescivendole d’Italia per averle paragonate a Nathaly Caldonazzo”.

Parlando degli altri naufraghi, è rimasto positivamente sorpreso da Marco Mazzoli e Paolo Noise. “All’inizio, considerando che il programma che conducono su R105 è poco politically correct, mi aspettavo che avremmo avuto degli scontri violenti”, ha spiegato Alessandro Cecchi Paone. “Invece mi sono ricreduto. Tra noi è nata una bellissima amicizia, sia sull’Isola che fuori. È qualcosa poi che non succede quasi mai perché generalmente dopo aver condiviso queste esperienze ognuno va per la sua strada. Marco si è molto affezionato a Simone tanto che sta organizzando, nel caso in cui ne avessimo bisogno, il matrimonio egualitario e l’adozione di Melissa a Miami”.

Infine, forse in maniera inaspettata, Cecchi Paone ha anche detto di essere rimasto deluso da Cristina Scuccia. E per un motivo ben preciso: “Essendo laico, ero incuriosito dal suo percorso di religiosa che dopo quindici anni ha scelto di abbandonare il convento rinunciando ai voti. Volevo avere uno scambio con lei dal punto di vista teologico ma mi sono trovato davanti un muro”.