Cecilia Capriotti, risentita dal commento fatto da Matilde Brandi nel corso della puntata di Capodanno, si scaglia contro la showgirl

Cecilia Capriotti non ha affatto preso bene il commento lasciato da Matilde Brandi durante la puntata speciale di Capodanno del Grande Fratello Vip. La showgirl è stata chiamata a giudicare la prova di ballo che ha visti contrapposti da un lato la squadra oro con una coreografia di Tommaso Zorzi e dall’altra la squadra rossa capitanata da Maria Teresa Ruta. Mentre sia Pupo che Antonella Elia hanno votato per i primi, la Brandi ha optato per il secondi.

Matilde ha poi aggiunto un commento e ha detto di aver trovato diversi errori soprattutto in Cecilia e in Carlotta Dell’Isola. L’aggiunta della Brandi non ha fatto piacere alla Capriotti, che nella notte successiva alla prova ha fortemente criticato l’ex vippona. “Matilde simpaticissima devo dire, come un pugno in un occhio. Matilde che neanche conosco – ha dichiarato la Capriotti – dai su, poteva risparmiarsele alcune cose”.

Cecilia Capriotti contro Matilde Brandi#GFVIP pic.twitter.com/R9fpjBGFwV — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 1, 2021

“Facesse la ballerina a casa sua e non rompesse le pa***“, ha aggiunto Cecilia Capriotti furente. Giacomo Urtis ha poi chiesto alla sua coinquilina di specificare quale commento l’avesse infastidita. “Quelle che devono sempre dire ‘bravina, non bravina’. E’ la squadra? Ma stai zitta, le cose gratuite che nessuno ti ha chiesto, cose gratuite. Quando non sono amiche delle donne hanno problemi. Mi dispiace se qualcuno la conosce, io non la conosco ma tutta questa simpatia a me non me la fa“, ha concluso.

E’ un peccato che la Brandi sia uscita settimane prima dell’ingresso della Capriotti. Siamo sicuri che insieme avrebbero potuto darci tante soddisfazioni…

