Dopo la diretta Samantha de Grenet attacca Cecilia Capriotti, che non le ha dato l'immunità dalla nomination: ecco cosa è accaduto

Puntata intensa quella di ieri al Grande Fratello Vip 5. Nel corso della serata non sono mancate sorprese e colpi di scena, ma anche stavolta dopo la fine della diretta gli animi si sono accessi in casa. In particolare Samantha de Grenet ha attaccato duramente Cecilia Capriotti, che non le ha concesso l’immunità. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Durante la puntata i nuovi quattro Vipponi hanno dovuto fare una scelta ardua. Tutti i concorrenti già entrati precedentemente sono stati divisi in coppie e ognuno dei nuovi arrivati ha dovuto scegliere chi non meritasse l’immunità dalle nomination.

Quando è toccato a Cecilia Capriotti fare la sua scelta, le coppie rimaste erano solo due: quella formate da Adua Del Vesco e Dayane Mello, e quella formata da Samantha de Grenet e Sonia Lorenzini. A quel punto l’attrice ha deciso di togliere questo privilegio proprio a quest’ultime due, dando le sue motivazioni. Pur essendo amica da anni con la de Grenet, la Capriotti ha trovato in Dayane una bella sorpresa e per questo ha voluto premiare la modella. Se inizialmente Samantha ha fatto intendere di non essere adirata per tale decisione, dopo la puntata la showgirl è esplosa. Confidandosi proprio con la Lorenzini, ha così attaccato Cecilia, affermando:

“Non hai 15 anni. Dovresti avere anche una dignità intellettuale. Mi dici che siamo amiche e mi hai tolto dall’immunità. Ora non mi guarda nemmeno. Ma te lo posso dire? Fa bene a non guardarmi”.

Cosa accadrà tra le due nei prossimi giorni? Samantha de Grenet e Cecilia Capriotti avranno modo di chiarire la situazione? Non resta che attendere per scoprirlo.