Neogenitori della piccola Clara Isabel, raccontano a Silvia Toffanin la nuova quotidianità, le difficoltà superate e il sogno, per ora lontano, di un secondo figlio

L’emozionante ritorno a Verissimo

Domenica 30 novembre, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin, questa volta con un ruolo nuovo e felicissimo: quello di mamma e papà della piccola Clara Isabel, nata il 15 ottobre dopo un lungo percorso fatto di tentativi e speranza.

“La vita è cambiata in meglio”

Cecilia, raggiante, racconta che l’arrivo di Clara ha rivoluzionato tutto:

“Dal 15 ottobre la vita è cambiata, ma solo in meglio.”

Dopo cinque anni di tentativi e la fecondazione assistita, la coppia oggi si gode la serenità che ha sempre desiderato.

Una squadra affiatata

Ignazio non nasconde la verità con il sorriso: “Siamo una buona squadra. Cecilia ama dormire… quindi la mattina recupera, ma la notte è lei a prendersi cura della piccola.”

Il loro equilibrio, tra ironia e complicità, conquista il pubblico a casa.

La magia del primo incontro

Cecilia ricorda il parto come un momento indimenticabile:

“Ho pensato che avrei voluto partorire altre dieci volte. È stato magico, irripetibile.”

Ignazio, commosso, racconta l’attesa e l’emozione di stringere Clara per la prima volta:

“La sua nascita è stato uno dei regali più incredibili.”

Le difficoltà superate insieme

La coppia parla anche del percorso doloroso e dei tanti momenti di incertezza affrontati prima di diventare genitori.

Ignazio aggiunge: “Come tutte le cose belle si è fatta attendere. Ma adesso le difficoltà sono già un ricordo lontano.”

E un secondo figlio?

Alla domanda più attesa, Cecilia e Ignazio sorridono:

“Un secondo figlio? Un passo alla volta.”

Per ora, tutto il loro mondo ruota intorno a Clara Isabel.