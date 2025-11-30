Un maxi-fiocco, rami innevati e un’eleganza da Regina delle Feste: Michelle accende la magia natalizia e i social esplodono di…

Un maxi-fiocco, rami innevati e un’eleganza da Regina delle Feste: Michelle accende la magia natalizia e i social esplodono di commenti

Michelle Hunziker accende il Natale in anticipo

Michelle Hunziker non ha resistito al richiamo delle feste e ha già trasformato la sua casa in un vero set natalizio. L’albero è un trionfo total white: rami innevati, decorazioni candide e un maxi fiocco scenografico che domina la cima come una corona di luce. Elegante, luminoso e perfettamente instagrammabile.

Il merito è del suo team di fiducia, lo stesso che l’ha affiancata anche negli anni scorsi. Michelle ha scelto ancora una volta di affidarsi a Espedito Rusciano e Giorgia Farina, professionisti che conoscono il suo stile natalizio.

La tendenza delle star: Natale anticipato

Sempre più vip scelgono di addobbare casa con largo anticipo, e Michelle non fa eccezione. Anche se la tradizione vorrebbe che tutto partisse dall’8 dicembre, molti personaggi famosi hanno già ceduto alla magia delle luci e dei colori natalizi. Le case delle celebrità brillano di alberi, ghirlande e dettagli glamour… e i follower impazziscono di gioia.

L’atmosfera di festa conquista i social

Il total white della showgirl ha scatenato una pioggia di commenti: c’è chi la ringrazia per aver portato un po’ di magia in anticipo e chi prende ispirazione per il proprio albero. Michelle, con il suo sorriso sempre solare, dimostra ancora una volta che può trasformare anche un semplice addobbo in un evento da copertina.