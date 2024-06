Tutto pronto per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ospite musicale della cerimonia in Toscana sarà Tananai

Manca pochissimo al matrimonio di Cecilia Rodrguez e Ignazio Moser che avverrà in Toscana. E adesso spunta una nuova notizia che riguarda l’ospite musicale. Infatti la coppia ha scelto di avere Tananai a cantare alle nozze. Vediamo quindi i dettagli di questo evento molto atteso.

Per il loro matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto Tananai come ospite musicale

Il conto alla rovescia per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è partito. Domenica 30 giugno, infatti, la coppia si sposerà. Ma, come avevano già rivelato qualche mese fa a Verissimo, la festa durerà tre giorni, con una cerimonia intima fissata al giorno prima (29 giugno) per i solo parenti più stretti. Ma il matrimonio vero e proprio sarà proprio quello di domenica.

In attesa dell’evento vero e proprio, abbiamo già vari dettagli su dove si svolgerà e su chi ci sarà. A tal proposito è di poco fa la notizia di chi sarà l’ospite musicale. Come riporta il quotidiano La Nazione, infatti, a grande sorpresa alle nozze di Cecilia e Ignazio ci sarà Tananai. L’artista, che di recente ha pubblicato il brano “Storie brevi” con Annalisa, accompagnerà l’evento esibendosi con le sue canzoni.

La cerimonia sarà con rito civile e si terrà in una location meravigliosa. Si tratta della Villa Medicea La Ferdinanda, a Carmignano e più precisamente nella frazione di Artimino, in provincia di Prato. A officiare il rito ci sarà un amico della coppia che ha ricevuto la delega dal Comune di Carmignano.

Saranno ovviamente presenti molti vip, ma ancora non siamo a conoscenza della lista ufficiale. Sappiamo, però, che la testimone di Cecilia Rodriguez sarà la sorella Belen. Con lei ci saranno anche i figli Santiago e Luna Marì che dovrebbero portare le fedi nuziali. C’è inoltre tanta curiosità sull’abito da sposa di Cecilia Rodriguez. A tal proposito sappiamo solo che è stato realizzato dallo stesso atelier che si è occupato di quello di Diletta Leotta.