All’instore di Sarah arrivano anche…i corteggiatori! Un fan si presenta con un mazzo di rose (VIDEO)

Andrea Sanna | 29 Maggio 2024

Amici 23

Dopo la vaschetta di gelato ricevuta in dono, un fan ha sorpreso Sarah Toscano in occasione dell’instore a Bologna con un mazzo di rose. Il ragazzo ha portato anche un ciondolo per la cantante e una lettera. La reazione della vincitrice di Amici 23 non si è fatta attendere.

Sarah Toscano, un fan si presenta all’instore con delle rose

Proseguono gli instore di Sarah Toscano dopo la vittoria di Amici 23. L’ultima tappa risale a domenica 26 maggio, quando la cantante ha avuto modo di raggiungere centro commerciale Centronova di Bologna e incontrare i propri fan. Qui ha risposto anche a delle domande sulla sua vita sentimentale e smentito alcune dicerie sul suo conto, come avvenuto anche a Radio Subasio.

Uno in particolare però ha particolarmente colpito Sarah Toscano ed è stato notato anche dagli altri utenti sui social. Un ragazzo, accompagnato da alcuni amici, si è presentato all’evento per incontrare la cantante. Ma non è andato di certo a mani vuote! Il giovane a quanto pare nutre una stima smisurata per Sarah ed, evidentemente, la apprezza molto anche come ragazza.

Con un pizzico di timidezza, ma comunque deciso nel raggiungere il suo obiettivo, il fan in questione si è diretto verso il palchetto allestito con un grazioso mazzo di rose rosse, dei CD da autografare e un pacchettino con dei regali e una lettera. Sarah Toscano vista la carineria da parte del suo supporter sembra esserne rimasta molto impressionata, come si vede dal video QUI e dalla foto estratta sotto…

Il fan insieme a Sarah Toscano

La vincitrice di Amici 23 si è lasciata scappare una risata ed è parsa molto felice. Ha ringraziato il suo fan per il bellissimo gesto e l’ha stretto in un abbraccio. Poi lui l’ha invitata ad aprire il dono. All’interno di una busta regalo, una scatolina con all’interno un ciondolo. Anche in questo caso Sarah Toscano è rimasta molto colpita, tanto da chiedergli di poterlo indossare subito e chiedere così il suo aiuto.

Il ragazzo emozionato è parso un po’ impacciato, ma ha comunque portato a termine il suo compito. Il video si è poi concluso con lui che ha espressamente chiesto a Sarah Toscano, mediante il video, di leggere la sua lettera.

Un momento di tenerezza che ha conquistato il web!