Arriva una notizia meravigliosa dai social: Cecilia Rodriguez è incinta. Lei e suo marito Ignazio Moser diventeranno presto genitori. Nel messaggio postato su Instagram hanno svelato anche il nome e il sesso del bebè.

Cecilia Rodriguez è incinta!

Domenica di grandi emozioni per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La sorella di Belen (che non ha ancora commentato pubblicamente l’annuncio) in queste ore ha rotto gli indugi dopo giorni di rumor e rivelato al mondo dei social di essere incinta!

Con grande emozione, una carrellata di immagini e delle parole dolcissime, Cecilia ha svelato a tutti che presto diventerà madre. E non ha scelto una data casuale per rendere nota la notizia (dato che oggi si festeggia per l’appunto la giornata dedicata a tutte le mamme).

Una tenera e breve lettera, carica d’amore e significato in cui Cecilia Rodriguez ha non solo svelato di essere incinta, ma anche il nome e il sesso del bebè che porta in grembo. Si tratterà di una femminuccia, come ripreso dalla didascalia del post:

“Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi…La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… a presto piccola Clara Isabel.

P.S: Auguri a tutte le mamme, soprattutto alle nostre che ci hanno dato la possibilità di essere qui”.

Post Instagram Cecilia Rodriguez

Questo messaggio è stato letteralmente invaso da personaggi noti e non, che ci hanno tenuto a congratularsi con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per l’arrivo della loro bambina, Clara Isabel.

Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono alla moltitudine di auguri arrivati alla coppia, in attesa della nascita della piccola. Congratulazioni ragazzi!