Momento di forte sconforto quello vissuto da Antonella Mosetti in questi primi giorni in Honduras. La concorrente è scoppiata a piangere ed è andata in crisi, per poi minacciare di ritirarsi da L’Isola dei Famosi.

Antonella Mosetti minaccia di ritirarsi

Angelo Famao potrebbe non essere il solo ad avere meditato l’abbandono a L’Isola dei Famosi a pochi giorni dal suo inizio. Se il cantante neomelodico potrebbe ripensarci, sembra essere buio pesto invece per Antonella Mosetti.

La showgirl ha già avuto modo di fare sentire la sua voce e in queste prime ore di convivenza con i suoi compagni ha litigato sia in diretta che nel post puntata con Alessia Fabiani. Nonostante il carattere e forte personalità, c’è da dire che Antonella Mosetti ha mostrato parte delle sue fragilità e si è fatta prendere dallo sconforto. Complice non solo la difficoltà di adattarsi alle difficoltà dell’isola ma anche l’assenza di suo padre, scomparso lo scorso dicembre.

Ai suoi compagni Antonella Mosetti ha confidato di essersi messa in gioco con l’intento di provare a maturare il suo dolore, ma in questi tre anni di malattia di suo padre ha sofferto molto.

“Il mio papà era il mio gemello, stando qui e non dormendo la notte, con gli animali addosso, con la fame… sto male da troppi anni. Quando accumuli per così tanti anni, poi…”, ha proseguito Antonella Mosetti.

In lacrime la naufraga è andata in piena crisi e non ha nascosto di vivere delle difficoltà durante questa esperienza. Situazione che non le renderebbe più facile il percorso:

“Lui è morto da poco, quindi non so, pensavo di stare meglio qui e invece è tutto peggiorato. Siamo privati di tantissime cose. Già arrivi provato e un po’ scarico fisicamente e mentalmente e quindi è ancora più dura accettare dei dolori su cui stavo lavorando da tempo. Ho capito che mi ci vuole del tempo e adesso non ce la sto facendo”.

I suoi compagni di squadra le hanno consigliato di dormirci su, ma Antonella Mosetti è sembrata davvero determinata e irremovibile. Ai suoi compagni avrebbe consegnato tutte le sue cose, sebbene Cristina Plevani e gli altri hanno provato a fermarla. Anche Alessia ha messo da parte i dissapori tendendo la mano ad Antonella, così come Patrizia (con la quale invece ha instaurato un bel legame).

Non sapremo cosa succederà e solo domani nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi capiremo quale sarà il destino di Angelo Famao e Antonella Mosetti. In ogni caso qualche indiscrezione su un possibile nuovo abbandono è arrivata anche all’orecchio di Deianira Marzano, che ha parlato di una naufraga pronta a lasciare il gioco. Non sappiamo però se si riferisce all’ex Non è La Rai oppure se c’è stato qualche altro malumore in atto. In puntata capiremo meglio il da farsi.