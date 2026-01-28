di Ottavia Borghini Baldovinetti

Una zampa sul cuore: l’emozionante esordio letterario della showgirl che racconta il legame indissolubile con i suoi amici a quattro zampe e la missione per salvarli

Una zampa sul cuore. Storie di Nello e dei suoi amici, tra dolcezza, coraggio e libertà, pubblicato da Rizzoli il 25 novembre, è il primo libro scritto da Elisabetta Canalis e parla di amore. È un viaggio dentro l’amore, la perdita, il dolore, la rinascita e la magia che solo chi ama veramente può provare. Si tratta però di un amore speciale, forse il più puro che c’è, quello per gli animali e in particolare modo per gli amici a quattro zampe. È il racconto degli incontri tra la showgirl e i suoi (tanti) cani: quelli che ha salvato, adottato, tenuto in stallo momentaneo. Anche se, come sottolinea Elisabetta, non è stata lei a salvare loro, bensì loro a salvare lei. Chi ama gli animali sa bene di cosa stiamo parlando: a molti è capitato di essere salvati da un cane. Scrive: “Non posso dire come sarebbe la mia vita senza cani, non me la immagino proprio. E più passa il tempo, più mi convinco di essere nata per questo: accudirli e crescere insieme a loro. Se c’è una cosa che ho imparato, è che a un certo punto capita che le nostre esistenze siano affollate di persone e di personaggi che però poi, poco alla volta, si fanno da parte, lasciando solo ciò che conta. E, per me, ciò che conta sono mia figlia Skyler e loro, il mio branco multicolore di cani: Nello, Josie, Megan e, fino a poco tempo fa, Charlie. Il libro che avete fra le mani nasce dalle esperienze che ho la fortuna di condividere, e di aver condiviso, con quattro cagnolini che, per qualche motivo, sono arrivati fino a me… O forse sono io a essere arrivata a loro? Accade qualcosa di misterioso, quando ci si incontra. Ci si guarda negli occhi e guardandosi ci si sceglie; è quasi una magia, difficile da spiegare a parole. Per me è stato così, con Nello”.

Il racconto segue la storia di Nello e degli altri cani che sono entrarti a far parte della famiglia di Elisabetta e Skyler ed è una narrazione a due voci, quella dell’autrice e per l’appunto quella di Nello “Quando due anime si riconoscono, si ritrovano. Succede qualcosa che sfugge alle spiegazioni e tutto si ferma per un istante”. I temi affrontati sono vari, particolare attenzione è dedicata alla sensibilizzazione sul tema dell’abbandono e purtroppo anche sull’eutanasia, pratica atroce che ancora oggi è legale in America, dove Elisabetta vive oramai da anni. Ed è per questo che Elisabetta frequenta il canile del suo quartiere, insieme a un gruppo di volontari dal cuore grande. Puliscono le gabbie e poi portano i quattro zampe a correre in un parco vicino, per ricordare loro com’è la vita fuori.

I lettori dunque nelle pagine non troveranno solo una storia commovente, ma anche e soprattutto un invito a dare una seconda vita a cani che hanno sofferto, che hanno subito l’abbandono, la cui fiducia nell’essere umano è stata tradita, cani che sono pieni di amore da dare e che spesso invece passano la loro esistenza dietro le sbarre di un freddo canile: “I cani neppure immaginano fin dove può spingersi la crudeltà di noi umani. La cosa più incredibile è che poi ci perdonano”.

Una curiosità: il libro è rivolto a un pubblico ampio, dai 6 ai 99 anni, anche se inizialmente il destinatario immaginato dall’attrice era Skyler Eva, figlia avuta dal chirurgo americano Brian Perri con cui la Canalis si è separata nel 2023 per “differenze inconciliabili”. Last but not least, i proventi delle vendite del libro andranno all’associazione “Save the dogs” e al rifugio “I fratelli minori” di Olbia, luogo dove Elisabetta ha conosciuto e poi adottato il suo Nello.

Insomma, oltre ad essere un libro consigliatissimo perché scalda il cuore del lettore attraverso storie emozionanti, lo è anche perché comprandolo si contribuisce ad aiutare pelosetti in difficoltà.

Leggi anche: Celebrity books – Rocío Muñoz senza Bova: La vita è adesso

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X