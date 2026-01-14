Di Ottavia Borghini Baldovinetti

Una storia intensa di resilienza e seconde opportunità che vede protagonista una donna costretta a ricostruire il proprio presente dopo una verità inaspettata

Rocío Muñoz Morales torna in libreria con La vita adesso, pubblicato da La Corte Editore a novembre 2025. Si tratta del primo romanzo scritto interamente in prima persona dall’autrice e narra la storia di Eva, una psicologa che deve ricostruire la sua vita dopo il tradimento del marito. Eva ha trentasei anni, una figlia di otto e una vita che credeva di conoscere a fondo, finché una sera Giacomo, il compagno di sempre, le fa una confessione che stravolge ogni cosa.

Così, a Roma, tra il trasloco in una casa nuova e i corridoi di una scuola elementare dove la figlia, Vita, sembra aver cambiato improvvisamente carattere, Eva è costretta a ricominciare da zero. Ma non può permettersi alcun calo di tensione, perché nel frattempo sta lanciando un nuovo progetto legato al mondo della psicologia che richiede tutte le sue attenzioni. Eva si trova così costretta a tenere insieme più vite nella stessa giornata. Insomma, una storia che è quella di tante donne e forse anche di Rocío. E la domanda sorge spontanea: come si fa a restare intere quando sembra che il pavimento si apra sotto i piedi?

Nelle pagine del romanzo vengono affrontati vari temi di respiro collettivo, tra cui resilienza, maternità e il coraggio di ricominciare con se stesse, ma anche amicizia e seconde opportunità. La vita adesso è molto più di un semplice racconto: è una dichiarazione d’amore alla vita, così com’è, con i suoi alti e bassi, le curve improvvise, le pause obbligate e quella capacità sorprendente di rimettersi in cammino.

L’attrice spagnola, ormai italianissima e molto amata dal pubblico, si mette in gioco con una scrittura intima, luminosa ed estremamente femminile, che si fa leggere volentieri. Rocío sottolinea come proprio la scrittura sia stata per lei una grande compagna nei momenti difficili, insieme al silenzio e alla solitudine, e rivela che il coraggio per raccontare il suo dolore lo ha trovato nelle sue figlie: «La forza, quando ti crolla tutto intorno, l’ho trovata nelle mie figlie, nei loro occhi. Io ero spaventata di non essere più un buon esempio al femminile».

Molti conoscono l’attrice attraverso cinema, televisione e copertine patinate, ma tra le righe di La vita adesso Eva, il personaggio plasmato da Rocío, è una figura piena di carattere e forza: madre, amica, donna in carriera che ha imparato a fare pace con il tempo e con le proprie fragilità. Il titolo non è casuale: “adesso” è la parola chiave di tutto il libro, il centro emotivo attorno al quale si costruisce la narrativa del romanzo, un monito a vivere il presente appieno, senza farsi ingabbiare dal passato o dal futuro.

Nel libro le lettrici e i lettori potranno leggere della paura e della forza delle seconde occasioni: l’amicizia che ti rimette in piedi, la co-genitorialità quando l’amore cambia forma, la maternità che non è perfezione ma presenza, il rischio di fidarsi ancora. La felicità, secondo Rocío, non è un prima o un dopo: è scegliere, ogni giorno, chi essere adesso. È capire che la vita non aspetta di essere perfetta per iniziare: comincia quando trovi il coraggio di seguire il tuo respiro.

Uno degli aspetti più riusciti del libro è proprio la capacità di Rocío di parlare a tutte. La vita adesso non è solo un romanzo, ma un invito a fermarsi, respirare e chiedersi se stiamo davvero vivendo il presente o se siamo prigionieri di ciò che è stato o di ciò che potrebbe essere. Con uno stile semplice ma evocativo, l’autrice accompagna il lettore in un viaggio fatto di scelte, rinunce e nuove consapevolezze. Insomma, La vita adesso è una lettura perfetta per chi ama le storie vere, raccontate con grazia.

