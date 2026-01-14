Dopo essere stata assolta dall’accusa di truffa aggravata, Chiara Ferragni rompe finalmente il silenzio: ecco le prime parole dell’imprenditrice digitale.

Le prime parole di Chiara Ferragni

Termina ufficialmente il caso del pandoro gate. Oggi infatti Chiara Ferragni è stata assolta dalle accuse di truffa aggravata per presunta pubblicità ingannevole legata alle operazioni del Pandoro Pink Christmase delle uova di Pasqua. A deciderlo è stato il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. Subito dopo la sentenza, la Ferragni ha rilasciato alcune prime dichiarazioni alla stampa e, commossa e provata, ha affermato:

“È andata bene, sono felice. È finito un incubo che durava da due anni. Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento. Grazie ai miei avvocati e alle persone che hanno sempre creduto in me”.

La Ferragni ha poi rivolto un pensiero ai suoi follower: “Cosa voglio dire ai miei follower? Li ringrazio perché mi sono sempre stati vicino. Sono quello che sono anche grazie a loro”.

Ferragni assolta da tutte le accuse

Entusiasta della sentenza, Chiara Ferragni ha ammesso di essersi commossa in aula e ha così aggiunto:

“In aula mi sono commossa, penso sia normale, è stato un bel momento. Siamo tutti persone umane. Sono contenta di poter parlare finalmente, dopo due anni in cui non ho mai detto niente, per rispetto delle istituzioni e di questo procedimento. Sono contenta di potermi riappropriare della mia voce”.

A intervenire è stato anche il legale della Ferragni, che ha affermato: “Ho ammirato Chiara in questi due anni, è stata una cittadina modello. Potrebbe essere d’esempio a tutti per il rispetto che ha portato alla pubblica amministrazione e all’autorità giudiziaria. Questo è stato ripagato con la giustizia”.

