Celentano-Zerbi lodano i loro allievi ma sparano a zero sugli altri: “Sofia bambola assassina, Kumo noioso”

NEWS

Debora Parigi | 12 Marzo 2024

Amici 23

Dopo la formazione delle squadre per il Serale di Amici 23 arrivano i primi commenti dei prof sulla propria squadra e su quelle avversarie. Ecco che quindi Celentano e Zerbi hanno fatto grandi complimenti ai propri allievi, mentre sono stati decisamente critici su quelli delle altre due squadre. Ecco cosa hanno detto.

Nel daytime di oggi pomeriggio, martedì 12 marzo, di Amici 23 sono iniziate le presentazioni più approfondite della squadre del Serale. In pratica i professori hanno incontrato i loro allievi e ne hanno elogiato le doti. Ma hanno parlato anche delle squadre avversarie. Ecco che quindi la prima squadra è stata quella di Celentano e Zerbi.

I due prof hanno la squadra con meno elementi: Dustin, Marisol, Petit e Holden. Hanno quindi parlato di quanto siano orgogliosi di loro e che rappresentano la vera selezione, poiché non li cambierebbero mai con nessun altro. Tanti complimenti quindi, cosa che non è accaduta per i ragazzi che appartengono alle altre squadre.

Partiamo quindi dalle critiche che Celentano e Zerbi hanno riservato agli allievi di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Rudy non è stato cattivo con Mida e Sarah. Di loro ha detto: “Ho preso le loro difese perché Anna diceva fesserie. Ma non c’è una sola volta in cui abbia pensato che fossero meglio di voi o al vostro livello”. Si è riferito ovviamente ai suoi due allievi Petit e Holden.

Ad essere molto pungnte è stata sicuramente la Maestra che ne ha avuta una per tutti. Ha infatti detto: “Kumo è noioso, vedo sempre la stessa cosa, non ha fatto chissà quale percorso, non è versatile. Nicholas spero che al Serale faccia passi a due perché per il resto con c’è storia. Sofia è carina ma sembra la bambola assassina quando balla, ha le facce impostate, sai già quello che farà. Lucia è carina. Non è il mio modello di ballerina ma riconosco che è un elemento valido”.

Anche sulla squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro Celentano e Zerbi non sono stati certo magnanimi. Riguardo i cantanti Rudy ha detto: “Su Ayle ho già detto tutto. Ha grossissimi problemi nel canto, certi atteggiamenti non mi sono piaciuti. Non credo che farà grandi passi avanti qui dentro. Lil aspetto che si misuri e capisca la strada che deve prendere. Martina ha una grande voce, ma un cantante non è fatto di sola voce. Vedremo”.

Alessandra riguardo i ballerini di Todaro ha invece detto: “Giovanni non lo trovo geniale. Al di fuori del latino ci sono grandissimi problemi. Sarà dura per lui il Serale. Anche Gaia non esce dal suo. E quando esce non è particolarmente dotata, ha diverse problematiche. Carina nel suo, ma se dovessi fare un’audizione non li sceglierei”.

Nei prossimi daytime scopriremo i commenti degli altri prof.