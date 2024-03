NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Marzo 2024

Isola dei Famosi

Nelle ultime ore è girata voce che Albe e LDA, protagonisti di Amici 21, saranno nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il cantante di Millevoci adesso commenta per la prima volta i gossip legati alla sua partecipazione al programma.

Albe sarà a L’Isola dei Famosi?

Manca poco alla partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che come sappiamo vedrà la conduzione di Vladimir Luxuria. Attualmente in rete si sta molto parlando del presunto cast di naufraghi e non mancano diverse indiscrezioni in merito. Solo questa mattina è emersa una nuova voce di corridoio che prontamente ha fatto il giro del web. Stando a quanto ha riportato il sito Anticipazioni Tv infatti pare che gli autori abbiano messo gli occhi su due allievi di Amici 21: Albe e LDA. Questo quanto si legge in merito:

“Vladimir Luxuria avrebbe pensato addirittura a due giovani cantanti reduci dal programma di Maria De Filippi. Stiamo parlando di LDA, figlio di Gigi D’Alessio, e Albe, il quale partecipò alla stessa edizione del figlio d’arte. Dopo il talent show e dopo qualche canzone insieme, i due sarebbero pronti ad affrontare anche questa avventura insieme“.

Naturalmente il pettegolezzo ha fatto discutere il web e in queste ore sui social non si è parlato d’altro. Poco fa però è accaduto qualcosa di inaspettato. Proprio Albe infatti ha rotto il silenzio e per la prima volta ha commentato i gossip legati alla sua presunta partecipazione a L’Isola dei Famosi. Queste le dichiarazioni del cantante in merito: “Mi ci vedo già a bere noci di cocco e ca**re alghe”.

Il commento di Albe naturalmente ha fatto sorridere il web, tuttavia gli utenti si sono divisi. C’è infatti chi ha preso le parole del cantante come una smentita ufficiale e chi invece ha insinuato che il giovane artista abbia in qualche modo confermato i pettegolezzi. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per saperne di più.