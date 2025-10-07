Grazie al Verify® Self Test celiachia, è possibile ottenere una prima risposta affidabile a casa propria.

Celiachia: sintomi e diagnosi precoce

La celiachia colpisce circa l’1% della popolazione italiana, ma molte persone convivono con i sintomi senza sapere di esserne affette.
I segnali più comuni possono essere:

  • gonfiore addominale
  • stanchezza cronica
  • disturbi digestivi
  • carenze nutrizionali
  • diarrea ricorrente
  • perdita di peso inspiegabile

Spesso questi sintomi vengono attribuiti ad altre cause, ritardando la diagnosi corretta e prolungando il disagio.

Verify® Self Test Celiachia: come funziona

Oggi, grazie al Verify® Self Test Celiachia, è possibile ottenere una prima risposta affidabile direttamente da casa, in totale privacy e senza liste d’attesa.

Il Verify® Self Test rappresenta un’innovazione nella diagnostica rapida domestica, sviluppata con tecnologia avanzata:
utilizza particelle d’oro coniugate con l’antigene tTG e anticorpi anti-IgA umane, capaci di rilevare gli anticorpi transglutaminasi tissutale (tTG), specifici della celiachia.

Procedura semplice e rapida

La procedura è semplice e non invasiva:

  • bastano poche gocce di sangue prelevate con pungidito
  • risultato in soli 10 minuti

Il kit include:

  • cassetta test monouso
  • soluzione buffer
  • lancette sterili
  • contagocce
  • istruzioni dettagliate

Non sono necessarie competenze mediche, rendendo il test accessibile a chiunque.

Chi dovrebbe farlo

Il Verify® Self Test è indicato per:

  • chi manifesta sintomi compatibili con la celiachia ma non ha una diagnosi
  • adulti e adolescenti che vogliono uno screening preliminare
  • persone con familiarità con la malattia (10% dei parenti di primo grado di celiaci può svilupparla)

Questo test permette di accelerare il percorso diagnostico, aiutando a ottenere risposte più rapide per la propria salute.

Accuratezza, conservazione e interpretazione

Il test può essere usato con:

  • sangue intero,
  • siero o
  • plasma,
    mantenendo elevati standard di accuratezza.

Si conserva fino alla data di scadenza a temperatura ambiente (15-30°C) o in frigorifero, senza congelamento.

Interpretazione del risultato

  • Due linee colorate → test positivo (presenza di anticorpi tTG)
  • Una sola linea nella zona di controllo → test negativo

L’intensità del colore può variare, ma qualsiasi linea visibile nella zona test è da considerarsi positiva.

Attenzione: un test positivo non equivale a una diagnosi definitiva di celiachia, ma richiede approfondimenti medici specialistici.