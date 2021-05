Chi è Serkay Tutuncu, Ozan in Mr Wrong? Età e fidanzata

Tutto quello che c’è da sapere su Serkay Tutuncu, interprete di Ozan nella serie TV Mr Wrong, dalla biografia alla vita privata: età, fidanzata, le serie TV e il profilo Instagram.

Serkay Tutuncu età, biografia e altezza

Conosciamo meglio chi è Serkay Tutuncu, attore turco diventato famoso per il ruolo di Ozan nella serie TV Mr. Wrong. Serkay è nato a Smirne, città che si affaccia sul Mar Egeo, il 7 febbraio 1991. Ha quindi 30 anni di età ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Per quanto riguarda la sua altezza, è 1,78 m, mentre il suo peso è di 78 chili. Parlando di tatuaggi, invece, notiamo che ne ha alcuni, soprattutto sulle braccia.

Concentrandoci sui suoi studi, sappiamo che ha frequentato l’Università. In particolare ha studiato alla Ege University, un’università pubblica della Turchia. Successivamente ha partecipato al reality show Survivor, una sorta di nostra Isola dei famosi. Infatti il questo reality un gruppo di persone deve sopravvivere su un’isola con poche risorse a disposizione.

Questa esperienza gli ha permesso di acquisire una certa notorietà. E ciò lo ha portato ad iniziare a lavorare come attore.

Serkay Tutuncu carriera e serie TV

Come vi abbiamo detto, la prima apparizione televisiva si Serkay Tutuncu è avvenuta con il reality show Survivor. Questo gli ha permesso di diventare famoso in Turchia e così ha inziato a muovere i primi passi come attore.

L’esordio sul piccolo schermo come attore è avvenuto nel 2018 con la miniserie thriller Insanlik Sucu, in cui ha vestito i panni di Gökhan Gökdemir. Poi dal 2019 al 2020 ha partecipato alla commedia romantica Afili Ask, in cui è apparso in tutti e 38 gli episodi dello show. Nel 2020 ha preso parte alla serie Mr Wrong (titolo originale Bay Yanlis) in cui veste i panni del giovane Ozan Dincer.

Ultimamente infine ha avuto un ruolo in una nuova serie TV turca dal titolo Masumiyet. Per il momento non ha recitato ancora in nessun lungometraggio, quindi solo ruoli per la TV.

Scopriamo adesso la sua vita privata…

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Serkay Tuturcu, ci chiediamo se l’attore ha o meno una fidanzata.

Sicuramente sappiamo che è stato fidanzato con un’insegnante di yoga che si chiama Nesli Alagil. Lei stessa aveva condiviso alcune foto insieme a lui sui social che però sono state cancellate. Molto probabilmente sono state tolte dopo che la loro storia è finita.

Ma oggi Serkay Tutuncu è single o fidanzato? Non abbiamo notizie certe, però lo scorso anno alcuni siti turchi lo davano coinvolto in una relazione con la sua collega di Mr. Wrong, l’attrice Cemre Gümeli. Ovviamente si tratta di una notizia non confermata e anche sui social non compaiono foto di coppia al di fuori del set.

Scopriamo adesso come seguirlo sui social…

Dove seguire Serkay Tutuncu: Instagram e social

Adesso che conosciamo meglio chi è Serkay Tutuncu, è possibile seguirlo sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram. L’account attualmente vanta oltre 2 milioni di follower. Questo numero è sempre più in crescendo.

Sul suo profilo Serkay posta principalmente foto riguardanti il lavoro. A tal proposito ci sono quindi scatti dal set e post promozionali dei suoi lavori di attore. Inoltre non mancano alcuni servizi fotografici come modello e sponsorizzazioni di capi di abbigliamento.

Serkay può essere seguito anche sul suo profilo Twitter che ha poco più di 50 mila follower.

