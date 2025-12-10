Ospite a Radio2 Stai Serena, Francesca Fialdini rivela di essersi chiarita con Fabio Fognini dopo il caso del lastra gate.

Le parole di Francesca Fialdini

Sabato sera, nel corso della prima semifinale di Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini è ufficialmente rientrata in gara. Come è noto, qualche settimana fa la conduttrice era stata costretta a ritirarsi a causa di un infortunio, che ha fatto a lungo discutere. Nelle ultime ore dunque la Fialdini è stata ospite a Radio2 Stai Serena, condotto da Serena Bortone con Massimo Cervelli. Nel corso della chiacchierata, Francesca ha parlato dell’esperienza a Ballando e in merito ha affermato:

“Ci tenevo a tornare nel ripescaggio perché ci tenevo a vincere anche la paura del ritorno, mettermi alla prova. Il primo giorno ho detto a Milly ‘io vengo anche se non so fare una ceppa, per imparare qualcosa di me che ancora non so’. Volevo mettermi alla prova davanti al giudizio degli altri che lì è plateale. Le aspettative mi hanno superato e per ora è tutto bene. Il ballo più difficile? Forse quello di questa settimana che non posso rivelare. Il più intrigante il paso doble. Durante le prove Giovanni mi ha detto di smetterla di anticipare i passi, era lui a dovermi portare. Il ballo è maschilista da questo punto di vista, ma se la donna non ha baricentro, non regge”.

Ma non è finita qui. Francesca Fialdini ha anche parlato del chiacchierato lastra gate. La conduttrice infatti ha rivelato a Ballando Segreto che alcuni dei concorrenti del talent show le hanno chiesto le lastre mediche per accertarsi dell’infortunio. A riguardo adesso la presentatrice ha affermato: “Ho portato con me le lastre. Ho raccontato questa cosa divertita a Ballando Segreto perché è uno show e ci si diverte, ma poi mi è scappato di mano e non avevo previsto tutto questo. I complotti nascono nel sottoscala, non c’è mai una logica, il colpevole è quello meno sospettato e quindi il giallo è ancora aperto”.

Infine, rivelando di aver chiarito con Fabio Fognini dopo il lastra gate, la Fialdini ha aggiunto: “Si è venuto a sedere accanto a me e ci siamo parlati chiaramente. Come potete vedere lui è un ragazzo con uno spirito goliardico fortissimo. Da sportivo, vive perennemente in uno spogliatoio. Alle volte la provocazione è provocazione, ma se alzi la posta relativamente alla salute, può essere sgradevole”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.