Ne ha per tutti Cesara Buonamici in questo finale di 2024 per i concorrenti del Grande Fratello. Dopo aver demolito Javier, è stato il turno anche di Zeudi. L’opinionista infatti non è convinta della sincerità dell’ex Miss Italia nel rapporto con Helena. Ecco cosa le ha detto.

La stoccata di Cesara Buonamici a Zeudi al Grande Fratello

Cesara Buonamici “on fire” in questa ultima puntata del 2024 del Grande Fratello. L’opinionista, infatti, ha detto la sua in più situazioni di cui si è parlato nella puntata. E in certe situazioni ha lanciato qualche stoccata.

Prima ha demolito Javier dicendogli che è “una delusione” e ha criticato il suo atteggiamento riguardo i flirt avuti in Casa. Verso la fine della puntata, invece, è stato il turno di Zeudi a ricevere il commento piccato di Cesara. E il motivo è il suo rapporto con Helena. La Buonamici ha infatti detto:

“Io non capisco Zeudi francamente. Helena è di una sincerità disarmante. È lì, è tutto quel che lei sente, soffre, spera e pensa, è un libro aperto. Io ho avuto questa impressione, Zeudi, che tu fossi molto sicura del tuo successo con Helena. Come se Helena non avrebbe potuto resistere al tuo fascino”.

Zeudi ha subito negato che fosse così, poiché in realtà era il contrario e cioè che era lei a non sentirsi all’altezza di Helena. Ma Cesara Buonamici è andata avanti molto diretta con l’ex Miss Italia:

“Tu ti sei spalmata su Helena. Non sembravi a disagio nel rapporto con lei. Io ti ho visto spalmata su Helena. Non che Helena ti abbia rifiutato, però qualche volta mi è sembrato di vedere una certa curiosità in Helena. Io ti ho vista molto sicura di te stessa. E quindi mi sorprende che tu ti sia stupita dopo. Perché sapevi benissimo che Helena aveva avuto un’amicizia, un rapporto con Lorenzo, ma anche con Javier. Tu hai fatto, secondo me, un po’ finta di non sapere di questi rapporti. Ti sei buttata su di lei…”