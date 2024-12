Showgirl, conduttrice e cantante. Di chi stiamo parlando? Ma ovviamente di lei… Stefania Orlando. Conosciamola attraverso alcune news e curiosità: dall’età alla vita privata e ancora carriera e dove seguirla su Instagram e social.

Stefania Orlando età e biografia

Cosa sappiamo della biografia della showgirl? Stefania Orlando è nata a Roma il 23 dicembre 1966, sotto il segno del capricorno. La sua età oggi è di 55 anni.

C’è da dire, ancora, che Stefania Orlando tiene tanto alle sue origini. È figlia di un magistrato, giurista e professore universitario Pietro Romano Orlando e di Annamaria.

Stefania ha anche due fratelli: Gianni, che vive a Parigi ed è un artista, mentre Fabio Massimo che ha seguito le orme del papà e fa l’avvocato.

Vita privata

Vediamo insieme alcune delle tappe fondamentali della vita privata di Stefania Orlando. Nel 1997, a seguito di 4 anni di fidanzamento ha sposato l’attore Andrea Roncato. Due anni più tardi, però, è arrivata la separazione.

A seguire ha avuto una frequentazione con Paolo Macedonio, conosciuto sul set de I Fatti Vostri, fino a che non si è innamorata del suo attuale marito.

Ma ora chi è il compagno di Stefania Orlando? Nel 2008 a conquistare il suo cuore è arrivato il musicista Simone Gianlorenzi. Il loro matrimonio si è celebrato nel 2019. Presenti all’evento tantissimi vip.



La coppia non ha avuto figli, anche se avrebbero voluto adottarne uno. Infine in tanti si chiedono dove vive Stefania Orlando. Ebbene la showgirl risiede a Roma.

Nel 2022 è arrivata la notizia della separazione tra Stefania e Simone.

Dove seguire Stefania Orlando: Instagram e social

Per chi volesse restare in contatto con Stefania Orlando, può farlo attraverso le sue pagine social.

La conduttrice potete trovarla nelle principali piattaforme social come Facebook, ma anche Twitter e Instagram, dov’è attivissima con il proprio pubblico.

Qui condivide tutto ciò che la riguarda, da shooting a progetti lavorativi, pensieri e racconta anche le proprie giornate. Non mancano anche scatti insieme alla sua cagnolina Margot (scomparsa nel 2023) o foto in compagnia di suo marito Simone.

È attraverso i social, tra l’altro, che ha fatto sapere del raduno organizzato durante l’estate 2021 insieme ai suoi fan. Il tutto nel rispetto delle norme anti-Covid 19. Una bella iniziativa che ha entusiasmato tanto il suo fandom, sempre molto attivo.

Carriera

Qui vi parleremo, invece, della grande carriera della Orlando divisa tra cinema, televisione e teatro. Cosa fa oggi Stefania Orlando? Nel 2021, dopo l’esperienza del GF Vip 5, si sta dedicando alla musica.

Il debutto nel mondo televisivo è arrivato nel 1993 quando è diventata valletta di Sì o no?. Ma la popolarità è arrivata l’anno successivo grazie a Scommettiamo che, accanto all’indimenticabile Fabrizio Frizzi. Analizziamo nel dettaglio tutte le tappe fondamentali che l’hanno portata ad essere una delle showgirl e conduttrici più amate del piccolo schermo.

Film

Nel corso degli anni Stefania Orlando ha preso parte ad alcuni film tra cinema e TV. Ecco l’elenco completo: Fantozzi 2000 – La clonazione (al cinema) – 1999; Don Matteo (serie TV) – 2008; Nuovo ordine mondiale (al cinema) – 2015 e Il paradiso delle signore – serie TV – 2019

Teatro

Ma Stefania, come abbiamo detto, ha lavorato anche a teatro. Ecco alcuni dei suoi lavori: Isso, esso e ‘a Mala Femmena (1995-1996) e Ragioné voi dovete ragionà (1996-1997)

Programmi TV

Stefania Orlando l’abbiamo vista anche in TV in diverse trasmissioni televisive, tra Rai e Mediaset:

Sì o no? (1993-1994); Vota la voce (1994); Scommettiamo che…? (1994-1995); TG Rosa (1995-1997); Il Boom (1996); Retromarsh!!! (1996); I fatti vostri (1997-2000, 2001-2003); Telethon (1997-2000 e il celebre Il lotto alle otto (1998-2005, 2010).

Ma ancora: Torno sabato (2002); Girofestival (2002-2003); Uno di noi (2003), Piazza grande (2003-2004); Stelle con la coda (2004); Cantagiro (2005); Festival Show (2008-2009); Unomattina in famiglia (2011-2020); Cantando ballando (2015-2016, 2018-2019); Buon pomeriggio Estate (2017); Buon pomeriggio (2017); Miss Europe Continental – Finale nazionale Italia (2018); Grande Fratello VIP (2020-2021) ; La vita in diretta (2021) e Tale e quale show (2021).

Tra i più recenti nel 2023 e 2024 ricordiamo: Sort Your Life Out – Ogni cosa al suo posto (2023); Premio Città di Monopoli (2023); Non sono una signora (2023), Pomeriggio Cinque (2024); La Volta Buona (2024) e il Grande Fratello (2024) .

Album e canzoni

La carriera di Stefania Orlando, come abbiamo detto, è stata caratterizzata anche dalla musica, con un album all’attivo, dal titolo Su e giù nel 2009, ma anche diverse canzoni. Eccole tutte:

2007 – Sotto la luna; 2008 – Marimbabà; 2009 – Su e giù; 2011 – Crazy Dance; 2011 – A Troia; 2012 – Frappé; 2012 – Vita bastarda; 2013 – Omologazione; 2014 – Favola (Fernando Alba feat. Stefania Orlando); 2015 – Legami al Letto; 2016 – Prima di lunedì (Fernando Alba feat. Stefania Orlando); 2020 – Babilonia; 2021 – Bandolero; 2024 – Ritmo d’amore eterno.

Grande Fratello Vip

Da settembre 2020 a marzo 2021 Stefania Orlando è stata una delle protagoniste più amate del Grande Fratello Vip 5. La showgirl è riuscita ad arrivare fino in finale, classificandosi terza.

Nella Casa del GF Vip 5 Stefania Orlando ha instaurato belle amicizie, come quella con Tommaso Zorzi, con il quale ha conservato un bellissimo rapporto.

Ma Stefania Orlando ha avuto modo di mettere in mostra anche la sua personalità e far conoscere lati del suo carattere che ancora nessuno aveva conosciuto.

Al GF Vip è stato anche un personaggio in grado di creare dinamiche e far emozionare i concorrenti.

Tale e Quale Show 2021

Tale e Quale Show 2021 da venerdì 17 settembre torna con il consueto appuntamento su Rai 1 a tenerci compagni. Tra i concorrenti troviamo anche Stefania Orlando, reduce dalla recente esperienza al GF Vip 5. Ha partecipato anche al torneo.

Stefania Orlando al Grande Fratello

Ufficializzato il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello nel 2024. Per lei si tratta di un ritorno molto gradito. Sui social prima del suo arrivo nel programma ha scritto un messaggio indirizzato ai fan.

Conduttore della trasmissione è Alfonso Signorini. In studio come opinioniste abbiamo Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi, inviata social è Rebecca Staffelli.

Il percorso di Stefania Orlando al GF

Durante la puntata del 16 dicembre Stefania Orlando è tornata al Grande Fratello, per la gioia di tantissimi fan. Qui di seguito i momenti salienti del suo percorso.

