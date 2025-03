È una delle cantautrici più note in Italia. In questa scheda conosciamo meglio Federica Camba

Cantautrice, produttrice discografica e compositrice molto nota. Ha scritto per tanti artisti, da Laura Pausini ad Alessandra Amoroso e non solo. Conosciamo chi è Federica Camba, l’età, il suo vero nome, chi è suo marito, le sue canzoni e dove seguirla su Instagram.

Chi è Federica Camba

Nome e Cognome: Federica Fratoni (conosciuta come Federica Camba o semplicemente La Camba)

Data di nascita: 14 luglio 1974

Luogo di nascita: Roma

Età: 50 anni

Segno zodiacale: Cancro

Professione: cantautrice, produttrice discografica e compositrice

Marito: Federica è sposata con Gianluca Fubelli

Figli: Federica ha una figlia di nome Nina

Tatuaggi: Federica ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @federicacambaofficial

Federica Camba età, vero nome e biografia

Come si chiama Federica Camba e qual è il suo vero nome? Quanti anni ha e dov’è nata? La cantautrice, produttrice e compositrice all’anagrafe è Federica Fratoni. È nata a Roma il 14 luglio 1974, sotto il segno del Cancro. La sua età è di 50 anni.

Come riporta la sua biografia, Federica a soli 12 anni si è trasferita a Cagliari con la sua famiglia, poi a Milano, dove ha inseguito il suo sogno di lavorare con e per la musica. Questo le ha permesso di fare le prime serate e farsi conoscere meglio.

Da qui la sua carriera, come vedremo, ha spiccato il volo e oggi è una delle cantautrici più apprezzate e stimate nel nostro Paese.

Vita privata

E della vita privata cosa possiamo dire ancora? Ha un fidanzato?

Chi è il marito di Federica Camba? Dal 2023 è sposata con l’attore comico Gianluca “Scintilla” Fubelli. In precedenza invece è stata legata sentimentalmente a Daniele Coro.

Federica Camba ha una figlia? Sì, la cantante ha una figlia di nome Nina che, come detto è nata dalla precedente relazione con il collega Daniele Coro.

Dove seguire Federica Camba: Instagram e social

Sui social Federica Camba è certamente presente. Da Facebook per passare a Threads o Instagram. La cantautrice è piuttosto seguita e racconta molto di sé, sia per quanto riguarda la sua carriera, sia per quel che riguarda la sua vita privata.

Tanti e alcuni di questi anche molto simpatici, sono i post in compagnia del marito Gianluca Fubelli. Presenti anche momenti anche in sala di registrazione per i suoi progetti o insieme ad alcuni noti artisti.

Carriera

Come detto la carriera di Federica Camba è iniziata nei primi locali dove ha fatto conoscere la sua musica, fino a che nel 2000 qualcosa non è cambiato. Laura Pausini infatti ha inciso due brani, Jenny e Anche se non mi vuoi, scritti da Federica Camba con Giuseppe Dati, entrambi contenuti nel disco di Tra te e il Mare. Sempre per Laura negli anni ha scritto anche altri brani come Bellissimo così e Ogni colore al cielo. Tre anni più tardi Federica ha firmato un contratto per la Warner Chappell.

Poi è la volta del 2005 quando ha preso parte al tour di Gianni Morandi, dove ha preso parte in maniera attiva allo spettacolo, duettando anche con l’artista.

Poi in collaborazione con Daniele Coro ha dato il via a una collaborazione che li ha visti firmare insieme diversi brani. Dai pezzi di Alessandra Amoroso come Immobile, Stupida, Estranei a partire da ieri e non solo. Questo quindi l’ha portata via via a collaborare con numerosi artisti del panorama musicale italiano.

Contemporaneamente alla carriera di autrice di testi per altri artisti, Federica Camba ha anche portato avanti il lavoro di cantautrice dei suoi stessi testi, come vedremo qui a seguire.

Durante questi anni, nel 2020, Federica fonda “La Nina”, società di edizioni musicali con la quale firmerà al 50% le proprie edizioni con Warner Chappell Music. Etichetta che si concentrerà sui giovani talenti.

Album e canzoni

Nel corso della sua carriera, Federica Camba ha pubblicato degli album e scritto delle canzoni? La risposta è sì. La cantautrice ha due dischi all’attivo, Magari oppure no (2010) e Buonanotte sognatori (2013).

Tra le canzoni citiamo: Per niente perfetta (2004); Magari oppure no e Uno più uno fa mille (2010); Baciami tu; La mia mano e L’amore (2013); Facci caso e Qui e ora (2020); Controvento (2021). Nel 2024 infine è uscito il singolo Occhi di uragano. Alcuni brani in collaborazione invece sono A sud di NY e Storie di periferia rispettivamente nel 2010 e 2016.

Ricordiamo come chicca che Facci caso ha anche una versione in sardo dal titolo Poni a menti.

Ma non solo scrive e canta i suoi pezzi, perché Federica è anche autrice di numerosi brani di tantissimi artisti. E credeteci se vi diciamo che sono davvero parecchi. Giusto per farvi qualche nome: Laura Pausini, Umberto Tozzi, Gianni Morandi, L’Aura, Francesco Renga, Nek, Anna Tatangelo, Marco Masini, Michele Bravi, Luca Carboni, Max Gazzè e non solo!

Si passa poi anche ad alcuni ex di Amici per cui La Camba ha scritto dei brani: da Emma ad Alessandra Amoroso, per passare a Marco Carta, Luca Napolitano, Federica Carta, Antonino, Loredana Errore, Silvia Olari, Martina Stavolo e molti altri ancora.

Quindi se qualcuno si fosse chiesto chi scrive i testi per Alessandra Amoroso, sappiate che molti di questi vantano la firma di Federica Camba.

Amici

Non ha solo scritto canzoni per alcuni ex allievi di Amici, come detto. Federica Camba infatti ha avuto il piacere anche di essere giudice esterna nel programma condotto da Maria De Filippi.

Quando chiamata in causa ha avuto il compito, in questo caso, di valutare le performance dei cantanti titolari e dei loro allievi e decidere chi meritevole di proseguire.

Federica Camba a Pechino Express

Nuova edizione di Pechino Express – Fino al tetto del mondo in onda su Sky Uno. Tra i partecipanti nel 2025 figura anche la cantautrice Federica Camba, che ha voluto mettersi in gioco nel suo primo reality televisivo.

A condividere con lei questa avventura il marito Gianluca Fubelli, conosciuto anche con il nome d’arte Scintilla. Insieme loro sono la coppia de “Gli spettacolari”.

Chi sono i conduttori di Pechino Express? Esattamente come l’edizione del 2024, i presentatori della trasmissione sono Costantino Della Gherardesca e Fru.

I concorrenti di Pechino Express 2025

Dalle Filippine al nord della Thailandia per concludere in Nepal. Questo il viaggio che le coppie di viaggiatori hanno prefissato nella loro mappa, a colpi di sfide sempre entusiasmanti.

Ma chi sono le coppie di concorrenti di Pechino Express nel 2025? Ecco tutti i partecipanti:

Dolcenera e Gigi Campanile sono “I complici”; Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba sono “Gli spettacolari”; Giulio Berruti e Nicolò Maltese sono “Gli estetici”; Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono “Le atlantiche”; Jey e Checco Lillo sono “I magici”; Jury Chechi e Antonio Rossi sono “I medagliati”; Nathalie Guetta e Vito Bucci sono “I cineasti”; Samanta e Debora Togni sono “Le sorelle”; Virna Toppi e Nicola Del Freo sono “I primi ballerini”.

Sarà curioso scoprire chi saranno i vincitori di questa edizione.

Il percorso di Federica Camba a Pechino Express

Se siete amanti di Pechino Express e volete seguire il percorso di Federica Camba e Gianluca Fubelli, sarà necessario collegarvi su Sky Uno o in streaming su Now, a partire da giovedì 6 marzo in prime time.

Noi vi terremo sempre aggiornati sulla loro avventura.

