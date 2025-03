Questa sera al Grande Fratello è avvenuto un faccia a faccia tra Zeudi Di Palma e Shaila Gatta. A intervenire anche Cesara Buonamici che si scaglia contro l’ex Miss Italia.

Cesara Buonamici punge Zeudi Di Palma

La semifinale del Grande Fratello si è aperta con un episodio accaduto nel corso della settimana, ovvero delle battute e dei gesti che non sono per niente andati giù a Helena Prestes. Quest’ultima, infatti, ha discusso con Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Chiara ma anche tra loro tre non regna il sereno.

LEGGI ANCHE: Paolo Bonolis fa il colpaccio e porta Maria De Filippi ad Avanti Un Altro!

L’ex Miss Italia e l’ex concorrente di Amici sono state chiamate in un’altra stanza dal conduttore per un faccia a faccia. Nella clip mostrata abbiamo potuto sentire la Gatta affermare in confessionale e con gli altri inquilini:

“Zeudi secondo me è un po’ esaurita,. Non sei al centro del mondo. Credo più che tu abbia bisogno di alleati e non di amici. Mi sono sentita usata di te.

A me dà fastidio l’incoerenza, così come fare la vittima nelle situazioni. Un persona che si studia un programma per tre mesi di fila è ovvio che entra con un bagaglio ben strutturato”.

Tornati in studio, poi, sempre la stessa gieffina ha continuato: “Non vado sul personale ma ho messo in discussione come sei nel programma. Stanno uscendo dei lati di te chiari. Sfrutti situazioni e allisci tutti un po’ a leccata di c*lo“. Parole molto forti che hanno ricevuto la replica di Zeudi stessa:

“Non metto bocca sulla tua relazione. Ho vissuto una settimana complicata. Sono usciti dei lati di me che mai avevo mostrato perché sono stata colpita dall’ultima accusa che ho ricevuto, ovvero di strumentalizzare la mia sessualità. Ho fatto molta introspezione su me stessa”.

“ Zeudi, non solo tu hai un passato difficile, ognuno di noi ha avuto una propria storia.

pare che quando riguarda te sia tutto speciale.”



CESARA SI CONFERMA LA SOLA OPINIONISTA QUEST’ANNO 🔥🔥🔥#grandefratello #helevier pic.twitter.com/rh2ucCyZ9m — Itachi🤍 (@cazzi_miei1) March 24, 2025

A un certo punto, la Di Palma ha tirato fuori anche i suoi dolori derivanti dal passato e Cesara Buonamici, tirata in causa da Signorini, l’ha criticata fortemente:

“Ognuno nella casa porta se stesso e un insieme di cose che ritieni gli siano convenienti. Lei è entrata con una forte preparazione, l’abbiamo vista tutti.

Questo denominatore comune di tirare fuori, dall’interno della casa, i propri dolori ce l’hanno tutti. I tuoi non sono più importanti. Sembra che i tuoi, da come parli, sembrano particolarmente speciali”

La parola è stata poi data a Beatrice Luzzi, la quale non si è trovata d’accordo e ha difeso Zeudi. Voi da che parte state?