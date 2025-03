Ad Avanti Un Altro! By Night, format di Canale 5 in onda in prime time giovedì sera, Paolo Bonolis ha tra i suoi ospiti anche Maria De Filippi!

Maria De Filippi sbarca ad Avanti Un Altro!

Mentre Mediaset studia un nuovo game show da proporre nell’access time di Canale 5, giovedì assisteremo ad Avanti Un Altro! By Night, uno speciale del quotidiano programma condotto da Paolo Bonolis. Il conduttore ha fatto il colpaccio e ha coinvolto nella sua trasmissione nomi molto forti.

Chi sono i concorrenti che parteciperanno ad Avanti un Altro! By Night? Tra loro ci saranno alcuni dei concorrenti reduci dalle edizioni passate di Ciao Darwin, altro programma condotto da Paolo Bonolis. Ma godremo anche la presenza di volti notissimi. Il padrone di casa è riuscito coinvolgere nel divertente gioco Maria De Filippi e Angelo Pintus!

Sono loro alcuni dei personaggi del piccolo schermo che vedremo giovedì sera in prima serata su Canale 5. E proprio la partecipazione di Maria De Filippi ha attirato l’attenzione del pubblico, curioso di vedere la presentatrice alle prese con le domande di Paolo Bonolis! Come se la caverà?

Una serata speciale anche perché il montepremi finale della trasmissione sarà devoluto al Ce.R.S. Si tratta di una Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità. Dunque c’è un obiettivo ben preciso.

Avanti un Altro! By Night ricordiamo che arriva in prima serata in sostituzione de Il Turco, miniserie con protagonista Can Yaman e Greta Ferro. Mediaset ha posticipato questo nuovo progetto ad aprile, dunque i fan dell’attore dovranno aspettare ancora qualche giorno e pazientare. La rete però assicura grasse risate giovedì sera, con l’appuntamento imperdibile del game show.