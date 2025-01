Al Grande Fratello in puntata Zeudi Di Palma ha ribadito di essere infatuata di Helena Prestes: le sue parole

In puntata al Grande Fratello Zeudi Di Palma si è nuovamente dichiarata verso Helena Prestes che, al contempo, è ferita dai suoi comportamenti a causa della vicinanza a Javier Martinez. “Sono infatuata di te”, ha dichiarato l’ex Miss Italia rivolgendosi alla modella.

Zeudi Di Palma si dichiara a Helena

Che puntata stasera al Grande Fratello! Si è partiti subito con il “triangolo”, se così si vuole chiamare, che ha coinvolto Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Ma facciamo il punto della situazione.

Helena nei primi mesi di GF si era infatuata di Javier, ma solo dopo ha capito che tra loro non potesse esserci nulla. Al contempo però la modella brasiliana si è legata a Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia peraltro aveva espresso il suo “sentire” verso Helena. E se inizialmente sembrava che le cose tra i due andassero bene, a 24 ore dal ritorno nella Casa di Helena, Zeudi si è avvicinata a Javier e un abbraccio sul letto ha scaturito in loro un’intesa particolare.

LEGGI ANCHE: Cesara Buonamici critica (ancora) Javier: “Un uomo sempre indeciso su tutto”

Tornata nella Casa Helena ha scoperto il tutto e non sembra averla presa bene. Anche perché la Prestes aveva lasciato intendere che per lei la vicinanza a Zeudi era una cosa nuova, aveva bisogno di capirsi e capire, chiedendole del tempo. Peccato però che le cose non siano andate bene, vista la vicinanza dell’ex Miss Italia a Javier.

Stasera se n’è a lungo parlato di questo e Helena Prestes ha dichiarato di volere prendere le distanze. E se n’è parlato a lungo con lei, Zeudi Di Palma e Javier Martinez.

A questo punto quando Zeudi Di Palma ha preso la parola. Però a differenza degli altri due interpreti della situazione l’ex Miss Italia ha voluto guardare dritta negli occhi entrambi e ha detto: “Mi pare che Helena non riesca a esprimere le sue emozioni. Sono infatuata di te, ma da parte tua non c’è un ricambio. Ho aspettato i tuoi tempi, ti ho rispettata fino alla fine e non ho mai preteso nulla”. Con Javier dunque ci sarebbe solo un’intesa ma niente di più.

LEGGI ANCHE: Colpo di scena al Grande Fratello! Eliminato al televoto uno dei veterani: chi è e le percentuali

Le parti hanno continuato la loro discussione senza trovare un punto d’incontro. La discussione è proseguita anche in salone con gli altri inquilini. Helena Prestes sembra essere molto ferita, Javier Martinez ha affermato di volere fare un passo indietro, mentre Zeudi Di Palma, continua a a ribadire il suo sentimento verso la modella brasiliana. Ma tra le parti cosa succederà adesso?