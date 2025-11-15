Dalla malattia alla gioia del matrimonio con Joshua Kalman, la giornalista del Tg5 condivide momenti di vita privata e riflessioni sulla prevenzione

Un matrimonio atteso da una vita

Cesara Buonamici è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 15 novembre. Con il suo consueto equilibrio e la sua sincerità, la giornalista e direttore ad personam del Tg5, ha parlato di momenti privati e profondi della sua vita. Tra i più felici, naturalmente, il matrimonio con Joshua Kalman, compagno storico che ha sposato due anni fa, dopo quasi 25 anni insieme:

“Qualcosa cambia rispetto a quando non eravamo sposati, ma mi fa piacere chiamarlo mio marito e mi piace essere chiamata moglie”, ha raccontato Cesara.

All’inizio la loro storia fu a distanza, con Joshua a Tel Aviv e Cesara spesso in viaggio:

“Prima prendevo l’aereo con grande facilità. Poi le cose sono cambiate, viaggiare è diventato più complicato. Dopo tre anni, abbiamo deciso: lui è venuto in Italia”.

Il coraggio di raccontare la malattia

Due anni fa, proprio a Verissimo, Cesara rivelò di aver scoperto un tumore al seno, fortunatamente diagnosticato in tempo grazie ai controlli di routine. Oggi torna a parlarne, sottolineando l’importanza della prevenzione:

“Di recente ho fatto nuovi controlli e tutto è andato bene. La cosa bella è che ormai non è più incurabile, se si segue la prevenzione. Io l’ho scoperto con un normale controllo, evitando molte conseguenze”.

Ricordando chi non c’è più

Un momento delicato della puntata è stato il ricordo della madre Rosa, scomparsa un anno fa:“Non si è mai pronte per l’uscita di scena delle madri”, ha confessato Cesara, che aveva perso il padre molti anni fa, rafforzando così il legame con sua madre: “Mia madre ha fatto la doppia parte, era dolcissima ma con un carattere fortissimo”.

Sorpresa e leggerezza

Non sono mancati momenti di allegria e sorpresa: Silvia Toffanin ha fatto recapitare a Cesara messaggi delle amiche più care e un esilarante video di lei a Tu sì que vales, regalando al pubblico sorrisi e emozioni.

