L’ex conduttrice Mediaset ha subito un infortunio a poche ore dalla nuova puntata di Ballando con le Stelle, mettendo in dubbio la sua presenza in pista

Puntata del 15 novembre: chi ballerà e chi è a rischio

Stasera, sabato 15 novembre Rai 1 trasmetterà una nuova puntata dello show di Milly Carlucci. Tuttavia, non tutti i concorrenti potrebbero essere in grado di esibirsi. Barbara D’Urso, amatissima dal pubblico ma anche oggetto di critiche da parte di alcuni giudici dello show, è infatti alle prese con un serio infortunio che potrebbe costringerla a saltare la puntata.

Barbara D’Urso non si arrende

Dopo oltre otto settimane di allenamenti intensi, il corpo della conduttrice ha iniziato a risentire dello sforzo. Durante una prova, Barbara ha riportato un infortunio a spalla, trapezio e anca, costringendola a ricorrere a cure fisioterapiche.

Dal suo studio fisioterapico, Barbara ha condiviso un video messaggio con i fan: “Ce la faremo”, ha rassicurato, mostrando determinazione nonostante il dolore. Accanto a lei, la fisioterapista ha ammesso di essere un po’ preoccupata, ma convinta che la conduttrice riuscirà a riprendersi.

Il maestro Pasquale La Rocca, il suo partner di ballo, rimane ottimista: “Non vedo l’ora di farvi vedere l’esibizione”, ha dichiarato con un sorriso. La sua esperienza e professionalità rendono più sicuro il recupero di Barbara, anche se la sua partecipazione alla puntata resta incerta.

Una stagione segnata dagli infortuni

Barbara non è l’unica a dover fare i conti con problemi fisici quest’anno. Anche Francesca Fialdini ha sofferto di un problema al piede, mentre Carlo Aloia, maestro di Nancy Brilli, sta recuperando da una lussazione alla spalla. La sfida dello show si conferma quindi dura non solo a livello artistico, ma anche fisico.

Le novità della puntata

Oltre all’incertezza su Barbara, la puntata di sabato segnerà il ritorno di Andrea Delogu, assente dopo la tragica perdita del fratello. Inoltre, il giornalista sportivo Pierluigi Pardo sarà “ballerino per una notte”, cimentandosi in un valzer con Sara Di Vaira. Tutti occhi puntati anche su Giovanni Pernice, che dovrà capire quanto riuscirà a supportare la sua allieva ancora infortunata, Francesca Fialdini.