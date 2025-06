Cesare Cremonini parte per il suo nuovo tour di stadi ma il palco fa discutere il web per via della sua forma

Ieri sera da San Siro è ufficialmente partito il nuovo tour di stadi di Cesare Cremonini, che nelle prossime settimane porterà il cantante in giro per tutta Italia. In queste ore però a finire al centro dell’attenzione è stato il palco del cantante, che sta facendo discutere il web per via della sua forma.

Parte il nuovo tour di Cesare Cremonini

Cesare Cremonini è tornato in tour! Ieri sera infatti, in un San Siro completamente sold out, è ufficialmente partita la nuova tournée di stadi del cantautore, che nelle prossime settimane arriverà a toccare le principali città italiane. Già da mesi l’artista bolognese ha registrato il tutto esaurito in tutte le 13 date, arrivando a vendere oltre 550.000 biglietti. Si tratta di numeri record, che consacrano Cremonini come uno dei volti più amati e seguiti della musica. L’ex voce dei Lunapop tuttavia ancora oggi non dà per scontati questi risultati e alla stampa dichiara:

“Non do per scontato questi numeri. Sono il risultato di un lungo lavoro. So cosa significa impegnarsi nove mesi per arrivare a un sold out, se ce la fai. Ci ho messo dodici anni di carriera a fare un Forum pieno e la mattina dopo ho pianto”.

Nel corso di questo nuovo spettacolo, Cesare Cremonini presenta non solo i suoi più grandi successi, ma anche i brani dell’ultimo album di inediti, Alaska Baby, rilasciato lo scorso novembre. Il tour tuttavia non si fermerà con gli stadi. La prossima estate infatti il cantante si esibirà in alcune particolari location del nostro paese, dal Circo Massimo di Roma all’Ippodromo di Milano e di certo anche in questa occasione ne vedremo di belle.

In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione è stato il palco di Cremonini. Lo stage infatti, secondo il pensiero di alcuni maliziosi utenti del web, ricorderebbe una forma fallica e a quel punto sui social non sono mancati decine e decine di commenti ironici.

Cesare nel mentre stasera replicherà San Siro e in seguito si sposterà nei principali stadi italiani, da Bologna, a Roma, passando per Napoli, Bari, Messina e non solo.