Un malore improvviso ha portato via uno degli stilisti più amati e iconici, creatore di sogni per milioni di donne. Il ricordo personale di un amico.

Se ne è andato, a 69 anni, Cesare Paciotti. Lo conoscevo personalmente ed è sempre stato un amico. Lui è riuscito a rendere sexy una donna anche solo facendole indossare i suoi tacchi con l’iconico pugnale, la firma delle sue calzature. Ricordo che Alba Parietti mi diceva che con i tacchi 123 di Paciotti avrebbe potuto anche andare a fare jogging tanto erano comode (le credo sulla parola). Se ne è andato a Civitanova Marche, nella casa dove viveva con la famiglia. Un malore improvviso. Era un uomo generoso, buono, molto simpatico, intelligente, curioso, in più bellissimo. Lo prendevo sempre in giro perché assomigliava a Corto Maltese, il personaggio a fumetti creato da Hugo Pratt, ed era vero. Ho usato troppo aggettivi? Credetemi, erano tutti meritati.

A cura di Roberto Alessi

