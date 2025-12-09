Le nuove foto da Francoforte riaccendono l’attenzione sul legame speciale tra le due sorelle

Vacanze natalizie

Negli ultimi anni il nome Totti-Blasi è stato spesso associato alla battaglia legale e ai reciproci sospetti della separazione. Il rapporto tra l’ex capitano giallorosso e Chanel, secondo i più attenti al gossip, sembrerebbe meno solido di un tempo. C’è chi parla di distanze emotive, chi attribuisce tutto alla presenza della nuova compagna di Francesco, Noemi Bocchi. Chanel, però, non ha mai confermato nulla, preferendo il silenzio.

Il legame tra sorelle che conquista il web

Se il rapporto con il padre resta un’incognita, quello con i fratelli sembra invece inattaccabile. Chanel appare sempre più legata alla piccola Isabel, che compare accanto a lei in diversi scatti a Francoforte (dove vive il compagno di Ilary, Bastian Muller): ai mercatini di Natale, in una casa addobbata e durante una colazione ricca e festosa. Gli scatti sono accompagnati dalla canzone natalizia “Last Christmas” e la didascalia recita: “È ufficialmente iniziato il mio periodo dell’anno preferito”. Una complicità spontanea che il pubblico ha accolto con entusiasmo, tra commenti che sottolineano la loro bellezza e l’aria serena che trasmettono.

Il ruolo silenzioso di Ilary

Accanto alle due sorelle, anche Ilary Blasi compare in alcuni scatti, quasi a voler ribadire che, nonostante la tempesta giudiziaria ancora in corso, il nucleo familiare mantiene un equilibrio tutto suo.