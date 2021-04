1 Il secondo profilo TikTok di Charli D’Amelio

Ai fan di Charli D’Amelio e di Dixie, sua sorella, no sfugge proprio nulla. Da qualche giorno su TikTok social dove su entrambe sono assai popolari, sono spuntati degli account sospetti. Ma andiamo per ordine e concentriamoci su Charli. Come fatto notare da Webboh nei “Per te” della piattaforma sono comparsi alcuni video della D’Amelio, ma pubblicati da un altro profilo dal nome, user4350486101671. In tanti si sono giustamente chiesti se il profilo fosse davvero il suo oppure se si trattasse di un fake, come accaduto per altre star del noto social.

Qualche giorno fa, precisamente il 16 aprile, questo account, che pare appartenere proprio a Charli D’Amelio, ha postato un video con Madi Monroe, che in poche ore è schizzato a 6,6 milioni di visite. Si è pensato, come fatto notare anche dal sito che ha riportato la notizia, che si trattasse di una pagina gestita da una sua fan che, fortunata con l’algoritmo di TikTok ha sforato con le visualizzazioni. Ipotesi, però, a quanto pare già scartata.

Webboh ha fatto notare che potrebbero esserci due indizi che fanno pensare come l’account in questione in realtà appartiene proprio a Charli D’amelio. Ecco quanto riportato dal sito: “Il primo: Avani Gregg lo tagga in un video pubblicato dal proprio secondo account ufficiale, mentre il secondo è che tra gli utenti che segue il fantomatico user4350486101671 ci sono tre profili. Ovvero quello di Avani, ma anche il secondo di Madi Monroe e di Anthony Reeves”.

Con queste supposizioni, quindi, si potrebbe dire che il profilo appartiene davvero a Charli D’Amelio. Non è ancora chiara la causa di questa scelta e chissà se la stessa in futuro rivelerà il motivo. A quanto pare, però, questo discorso come dicevamo, vale anche per Dixie D’Amelio. Vediamo nel dettaglio…