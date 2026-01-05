Mancano poche ore all’Epifania e gli italiani si preparano a vivere l’ultimo giorno di queste festività. Ma che tempo farà in Italia? Andiamo a scoprire le previsioni meteo di domani, martedì 6 gennaio.

Le previsioni meteo per l’Epifania

Le festività natalizie stanno per concludersi e gli italiani si preparano a vivere l’ultimo giorno di relax con l’Epifania. In molti dunque, in occasione di questa ricorrenza, stanno organizzando gite fuori porta, passeggiate o anche qualche viaggetto. Ma che tempo ci aspetta domani? Andiamo a scoprire le previsioni meteo di martedì 6 gennaio.

Sul nostro paese è in arrivo un’ondata di gelo artico e i prossimi giorni dunque vedranno un notevole calo delle temperature. Non mancheranno forti venti, precipitazioni e anche qualche nevicata. Come ha rivelato il colonnello Mario Giuliacci a FanPage, questo sarà uno degli inverni più nevosi di sempre. Potrebbero inoltre registrarsi temperature più basse rispetto a quelle degli ultimi anni.

Ma che tempo farà dunque all’Epifania? Secondo le previsioni, ad Aosta si verifica la minima più bassa della giornata, con ben -10 gradi. Temperature sotto lo zero previste anche a Milano, Torino, Trieste e Trento. Il tempo dovrebbe essere più mite a Napoli, Roma e Bari. Tuttavia sarebbero previsti forti temporali.

Precipitazioni previste anche in Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Veneto e Marche. Al Centro il tempo sarà nuvoloso, con piogge e nevicate tra Marche e Umbria. Al Sud si attendono invece rovesci e temporali, in particolare su Campania e Sicilia.

Si preannuncia dunque una giornata caratterizzata da un gelo artico, che di certo potrebbe mettere a rischio i piani degli italiani.

CREDITI FOTO: Barbara Papini / IPA

