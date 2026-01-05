Andiamo a scoprire tutte le novità della Carta Acquisti 2026 e chi può fare domanda per averla.

Cosa c’è da sapere sulla Carta Acquisti 2026

Anche quest’anno sarà in vigore la Carta Acquisti 2026. Si tratta di un aiuto economico di 80 euro, ogni due mesi, destinato a persone con basso reddito. Tramite la carta i cittadini potranno sostenere le spese di prima necessità, come spese alimentari, sanitarie e le utenze di luce e gas. Quest’anno tuttavia cambiano le regole per ottenere questo importante aiuto economico e i nuovi standard riguardano i limiti Isee. Ma quali sono le nuove regole dunque e chi può riceverlo? Andiamo a scoprire cosa ha annunciato il ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per ottenere la Carta bisognerà avere determinati requisiti. Dal 1° gennaio 2026 il limite massimo dell’Isee dovrà essere pari a 8.230,81 euro per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70 anni e per i genitori di bambini più piccoli di tre anni. Per gli Over 70, l’Isee dovrà essere di 8.230,81 euro. L’importo complessivo dei redditi percepiti dovrà invece essere più basso di 10.974,42 euro.

Ma come ottenere dunque la Carta Acquisti 2026? Tutti i cittadini che rispettano i requisiti richiesti, potranno fare domanda per ricevere l’aiuto economico. I moduli per la richiesta sono disponibili presso gli Uffici postali e nei siti internet di Inps, Poste italiane e anche sui portali del ministero dell’Economia e delle Finanze, di quello del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Coloro che negli anni passati hanno già beneficiato della Carta e rispettano i nuovi requisiti non dovranno ripetere la procedura.

