Vi state chiedendo chi rappresenta la Svezia all’Eurovision 2025? Sono i KAJ a prendere parte alla manifestazione con la canzone Bara bada bastu. Ma cosa sappiamo di loro? Conosciamo meglio il gruppo dei KAJ all’Eurovision, chi sono i membri e i loro nomi, le curiosità della loro vita privata, la carriera e le canzoni e dove seguirli su Instagram e social.

Chi sono i KAJ

Nome e Cognome: Kevin Holmström, Axel Åhman e Jakob Norrgård

Data di nascita: Kevin il 12 dicembre 1993; Axel il 6 febbraio 1993; Jakob il 22 marzo 1993

Luogo di nascita: Kevin a Komossa (Finlandia); Axel a Vörå (Finlandia); Jakob a Maxmo (Finlandia)

Età: Kevin ha 31 anni; Axel e Jakob hanno 32 anni.

Segno zodiacale: Kevin è del Sagittario; Axel è dell’Acquario; Jakob è dell’Ariete

Professione: Kevin è un artista, comico, cantautore e tecnico del suono; Axel è un comico, musicista, autore e giornalista; Jakob è un artista e comico

Moglie: Axel è sposato con Louise

Profilo Instagram: @humorgruppen.kaj; @kevin__holmstrom; @axelahman; @jakobnorrgard

KAJ età e membri della band

Iniziamo subito con la biografia dei KAJ e scopriamo insieme chi sono i membri del gruppo, come si chiamano, quando sono nati e quanti anni hanno.

Partiamo per ordine: Kevin è nato il 12 dicembre 1993 a Komossa (Finlandia) sotto il segno del Sagittario. La sua età è di 31 anni. Di professione sappiamo che è un artista, comico, cantautore e tecnico del suono qualificato.

Passiamo poi a Axel, nato invece il 6 febbraio 1993 a Vörå, in Finlandia. Ha 32 anni d’età ed è del segno dell’Acquario. Lui è un comico, musicista, autore e giornalista di professione.

Si passa infine all’artista e comico Jakob, nato sotto il segno dell’Ariete il 22 marzo 1993 a Maxmo, in Finlandia. Anche lui come il collega Axel ha 32 anni d’età.

Il trio musicale dal 2009 fa musica e nel 2025 è tra i partecipanti all’Eurovision Song Contest 2025.

Vita privata

Della vita privata dei KAJ della Svezia non traspare granché. Non sappiamo molto se non che Axel è sposato dal 2013 con Louise.

Su Kevin e Jakob invece non abbiamo molte informazioni da darvi purtroppo e dai loro social non traspare nulla.

Tendono comunque a essere molto riservati e lasciare il loro privato lontano dai riflettori.

Dove seguire i KAJ: Instagram e social

Se siete interessati al gruppo della Svezia in gara all’Eurovision, potete seguire i KAJ sui social.

Come segnalato nello specchietto d’apertura la band ha non solo una pagina in comune, ma ogni membro ha un profilo personale dove condividono tanto della loro musica.

Della vita privata dei tre artisti non compare granché, se non ciò che riguarda principalmente il loro mestiere. Di tanto in tanto compaiono immagini.

Carriera

E la carriera? Il trio musicale finlandese di lingua svedese è noto per il proprio umorismo ed è stato fondato in Ostrobotnia nel 2009 da Kevin Holmström, Axel Åhman e Jakob Norrgård.

Il loro esordio risale al 2012 con il primo disco in studio, a cui ne sono seguiti molti altri come vedremo. Poi successivamente l’occasione al Melodifestivalen che gli ha permesso di partecipare all’Eurovision Song Contest 2025.

Ma approfondiamo meglio il tutto del gruppo KAJ della Svezia…

Album e canzoni dei KAJ

Quali album hanno pubblicato i KAJ e quali canzoni hanno portato al successo? Per la precisione i dischi sono i seguenti: 2012 – Professionella Pjasalappar; 2014 – Lokalproducerat Pjas; 2016 – Kom ti byin; 2018 – Gambämark; 2021 – Botnia Paradise e 2024 – Karar i arbeit.

A questi si aggiunge l’album in studio nel 2020 dal titolo Kaj 10 (Live). E non mancano anche tre EP pubblicati nel 2015: Kajland, successivamente Kajland, Del 2 e Kajland, Del 3.

Tra le canzoni più famose dei KAJ ricordiamo per anno d’uscita: 2013 – Heimani i skick; 2014 – Jåo nåo e ja jåo Yolo ja nåo; 2015 – Pa to ta na kako?; 2016 – Taco hej (Me gusta); 2017 – Paavos Barkbrö; 2019 – Text-TV e 2019 – Vems pojk e do?; 2024 – Firmans man e 2024 – Dansgolv; 2025 – Bara bada bastu.

Melodifestivalen

Nel novembre 2024 i KAJ sono stati selezionati dalla SVT come concorrenti al Melodifestivalen, evento svedese utilizzato per decretare chi, di anno in anno, parteciperà all’Eurovision.

Il gruppo musicale si è presentato con la canzone Bara bada bastu. La band ha esordito subito in cima alle classifiche musicali, tanto da ottenere poi la vittoria della manifestazione.

Pensate che il brano tra quelli in gara al Melodifestivalen ha registrato oltre un milione di ascolti in un’unica giornata. Ed è stato l’unico a fare un risultato del genere all’indomani della manifestazione.

Peraltro i KAJ con questa canzone hanno infranto il primato di canzone in lingua svedese più ascoltata di sempre in 24 ore.

I KAJ a Eurovision Song Contest

Quanto dura l’Eurovision Song Contest 2025 e dove si tiene? La manifestazione canora ha come sede Basilea e come data di inizio martedì 13 maggio 2025 con la finale il 17 maggio 2025.

Tra i partecipanti per la Svezia anche i KAJ sono all’Eurovision Song Contest, favoriti per la vittoria finale. Il brano con cui si sono presentati si chiama Bara badu bastu. E a proposito di questo scopriamo qualcosa di più…

Canzone Eurovision testo e significato di Bara badu bastu

Come detto la canzone dei KAJ con cui si presentano all’Eurovision Song Contest 2025 si chiama Bara bada bastu. Ecco uno stralcio del testo:

“Vi ska bada bastu, bastu

Ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder är je vi som glöder, 100 grader, nåjaa

Bara bada bastu, bastu

Heittää på, så sveittin bara yr

Ooh-whoa, bada bastu, jåå”

Qual è il significato della canzone dei KAJ in fare all’Eurovision? Il pezzo celebra il rito molto nordeuropeo dell’andare in sauna. Il titolo è un gioco di parole, è vuol dire “Andiamo a farci una sauna”.

Concorrenti Eurovision Song Contest

Nuovo anno nuove emozioni. Ma chi sono le Nazioni e i cantanti presenti all’Eurovision? Ci sono tanti talenti molto interessanti.

Chi sono i favoriti per l’Eurovision 2025 secondo i bookmaker? I KAJ sono sicuramentetra coloro che davvero possono riuscire a vincere. Ma tutti gli altri partecipanti non resteranno certamente a guardare e ognuno di loro vorrà dare il massimo.

Sappiamo invece qual è l’ordine di esibizione dei cantanti dell’Eurovision 2025? Qui tutte le esibizioni previste durante la prima serata del 13 maggio:



Islanda – VÆB – RÓA; Polonia – Justyna Steczkowska – GAJA; Slovenia – Klemen – How Much Time Do We Have Left; Estonia – Tommy Cash – Espresso Macchiato; Ucraina – Ziferblat – Bird of Pray; Svezia – KAJ – Bara Bada Bastu; Portogallo – NAPA – Deslocado; Norvegia – Kyle Alessandro – Lighter; Belgio – Red Sebastian – Strobe Lights; Azerbaijan – Mamagama – Run With U; San Marino – Gabry Ponte – Tutta L’Italia; Albania – Shkodra – Elektronike Zjerm; Olanda – Claude – C’est La Vie; Croazia – Marko Bošnjak – Poison Cake e Cipro – Theo Evan – Shh.

Mentre invece per la seconda semifinale del 15 maggio gli artisti sono in scaletta in quest’ordine:

Australia – Go-Jo – Milkshake Man; Montenegro – Nina Žižić – Dobrodošli; Irlanda – EMMY – Laika Party; Lettonia – Tautumeitas – Bur Man Laimi; Armenia – PARG – SURVIVOR; Austria – JJ – Wasted Love; Grecia – Klavdia – Asteromáta; Lituania – Katarsis – Tavo Akys; Malta – Miriana Conte – SERVING; Georgia – Mariam Shengelia – Freedom; Danimarca – Sissal – Hallucination; Repubblica Ceca – ADONXS – Kiss Kiss Goodbye; Lussemburgo – Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son; Israele – Yuval Raphael – New Day Will Rise; Serbia – Princ – Mila e Finlandia – Erika Vikman – ICH KOMME.

A questi si aggiungono ovviamente le canzoni già qualificate per la finale dell’Eurovision Song Contest 2025: Francia – Louane – Maman; Germania – Abor & Tynna – Baller; Italia – Lucio Corsi – Volevo essere un duro; Spagna – Melody – Esa diva; Svizzera – Zoë Më – Voyage; Regno Unito – Remember Monday – What the just happened?.

Tra loro si nasconde il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2025. I KAJ potrebbero vincere?