Chi è Alex Calu di Amici 25 tra origini, età e fidanzata: un focus sul suo percorso nella danza e sulla vita privata al di fuori del talent.

Chi è Alex Calu di Amici 25, con uno sguardo alle sue origini, alla sua età e alla situazione sentimentale, rappresenta uno dei profili più interessanti tra i giovani talenti emersi nel programma, grazie a un percorso artistico che unisce danza, determinazione e crescita personale.

Origini e percorso personale di Alex Calu

Nato a Napoli e oggi diciannovenne, Alex Calu rappresenta uno dei nuovi volti del talent Amici 25. Nonostante le sue radici italiane, il suo cognome rivela un legame anche con la Romania, origine che lui stesso richiama con orgoglio. Attualmente vive a Roma, città in cui prosegue il suo percorso di formazione nel mondo della danza. Fin da piccolo si è avvicinato alla disciplina latino-americana, sviluppando nel tempo una tecnica solida e riconosciuta.

Specializzato nel ballo latino-americano, Alex ha già raggiunto risultati di rilievo a livello competitivo. Tra i traguardi più importanti spicca il titolo di Campione Italiano Under 21, un riconoscimento che testimonia il suo livello tecnico e l’impegno costante. Il suo ingresso nella scuola è stato segnato da un’audizione particolarmente convincente, che ha colpito i professori e lo ha portato a essere scelto da Veronica Peparini, che ha creduto fortemente nelle sue potenzialità.

Il percorso ad Amici 25 di Alex Calu e le opinioni dei professori

All’interno del programma, Alex è stato definito da più insegnanti come un “diamante grezzo”. Alessandra Celentano, in particolare, ha evidenziato aspetti da migliorare, assegnandogli compiti mirati per far emergere il suo potenziale, mentre Emanuel Lo non si è dimostrato pienamente convinto delle sue capacità attuali. Nonostante ciò, il ballerino sta affrontando il percorso con determinazione, lavorando sia sulla tecnica sia sulla crescita personale per superare i propri limiti.

Vita privata, social e crescita personale di Alex Calu

Oltre alla carriera artistica, Alex ha attirato l’attenzione anche per alcuni aspetti della sua vita privata. Durante il suo percorso ha condiviso un momento delicato legato al passato, raccontando difficoltà vissute durante l’adolescenza: “Ero davvero molto magro, troppo. A volte evitavo di mangiare, per insicurezza mentale: mi sentivo grosso e vedevo gli altri più belli di me”. Questa esperienza lo ha segnato profondamente, influenzando anche il suo rapporto con il corpo e l’immagine di sé.

Oggi Alex continua a lavorare su autostima e forma fisica, mostrando un atteggiamento più consapevole e maturo. Sui social, in particolare su Instagram, pubblica contenuti legati soprattutto alla danza e ai suoi viaggi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, non emergono informazioni ufficiali: al momento sembra essere single e concentrato sulla sua crescita artistica e personale.