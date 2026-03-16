L’apparizione di Kylie Jenner agli Oscar 2026 ha acceso i riflettori su un’acconciatura che sta già spopolando online. La mogul…

L’apparizione di Kylie Jenner agli Oscar 2026 ha acceso i riflettori su un’acconciatura che sta già spopolando online.

La mogul del beauty ha partecipato alla cerimonia indossando uno sfavillante abito abbinato a onde morbide e voluminose che ricadevano su una spalla. Un look da “bombshell”. Di quelli capacie di bilanciare il classico fascino di Hollywood con una texture più naturale.

Secondo le ricerche su Google analizzate da Fresha, piattaforma online per la prenotazione di servizi di bellezza e benessere, l’interesse per le acconciature ondulate è in costante crescita. Le ricerche per beach waves infatti hanno superato quota 563.000 nell’ultimo mese. Con un aumento della domanda del 21% negli ultimi 3 mesi.

Un trend guidato dalle celebrità

Il trend di ricerca è cresciuto gradualmente negli ultimi cinque anni. Con nuovi picchi all’inizio del 2026, man mano che i look da red carpet delle celebrità hanno iniziato a influenzare le tendenze beauty della primavera.

Danielle Louise, esperta di bellezza in Fresha, spiega che l’acconciatura di Kylie Jenner riflette un cambiamento più ampio nel settore. “Stiamo assistendo a un chiaro allontanamento dai ricci rigidi e strutturati. Si va verso onde più morbide, naturali e portabili. Il look di Kylie cattura perfettamente questa evoluzione. Così, i capelli mantengono glamour e volume, ma senza sembrare eccessivamente lavorati”.

L’effetto coppia sul Red Carpet

Kylie Jenner ha partecipato alla cerimonia insieme al fidanzato Timothée Chalamet (foto © IPA Agency). L’attore, candidato all’Oscar, ha optato per un tuxedo bianco minimalista. Questo contrasto visivo ha fatto rapidamente il giro del mondo. Secondo Danielle Louise, le coppie di celebrità possono amplificare ulteriormente i trend:

Estetica condivisa I fan non reagiscono solo a un singolo outfit, ma all’estetica complessiva della coppia.

I fan non reagiscono solo a un singolo outfit, ma all’estetica complessiva della coppia. Bilanciamento visivo Il contrasto tra il glamour sofisticato di lei e lo stile “understated” di lui rende il look più memorabile e alimenta le conversazioni post-evento.

Come ricreare le onde morbide di Kylie Jenner

Danielle Louise ci spiega che il fascino di questa acconciatura risiede nella sua facilità di realizzazione. Soprattutto rispetto ad altri look da red carpet più complessi

Ferro a cilindro grande Utilizzate un ferro dal diametro ampio per creare curve morbide anziché ricci stretti. Raffreddamento e spazzolatura Una volta che i capelli si sono raffreddati, spazzolate delicatamente le onde per ammorbidirle e dare movimento. Finish lucido Completate lo styling con uno spray lucidante leggero per esaltare l’effetto glossy visto sul tappeto rosso.

Il segreto? La morbidezza. Le onde devono apparire rilassate e senza sforzo. Non perfettamente definite. Con l’aumento delle ricerche online, gli esperti prevedono che le soft waves rimarranno una delle acconciature più popolari per tutta la prossima primavera-estate.