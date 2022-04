Bacio tra Roger Balduino ed Estefania Bernal

La quinta puntata de L’Isola dei Famosi è iniziata in un modo decisamente scoppiettante. Da giorni, ormai, si parla di una particolare simpatia tra Roger Balduino ed Estefania Bernal. Ora che i due si ritrovano nuovamente insieme a Playa Accoppiada (dopo che il modello è stato diversi giorni a Playa Sgamada). Tra loro c’è stato anche uno scambio di teneri bigliettini e oggi, in puntata sono stati mostrati dei filmati dei momenti trascorsi insieme.

L’alchimia tra i due è parsa piuttosto palpabile e inevitabilmente tra loro è scattato il bacio. Anzi più di uno in realtà. Addirittura, come mostrato dalle immagini Roger Balduino ed Estefania Bernal hanno anche dormito spesso insieme e hanno espresso le loro prime impressioni circa questa conoscenza.

Dopo il filmato, tornati in studio Ilary Blasi ha fatto notare forse una poca passione tra i due, forse un po’ intimoriti dalla presenza delle telecamere. Così nel momento in cui la conduttrice gli ha fatto notare questa cosa, Roger Balduino ed Estefania Bernal si sono lasciati andare a un bacio un po’ più travolgente.

Pare quindi che a L’Isola dei Famosi si sia formata la prima coppia di questa edizione, fatta eccezione per quelle che già conosciamo. Nascerà qualcosa di più tra Roger Balduino ed Estefania Bernal? Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni e settimane!

Novella 2000 © riproduzione riservata.