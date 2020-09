Tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova concorrente di Bake Off Italia 2020, Elisabetta Della Mattia: dall’età, alla vita privata e dove seguirla su Instagram e social.

Elisabetta Della Mattia: età e lavoro

Elisabetta vive a Milano e ha 59 anni di età. Si è diplomata al Liceo Linguistico Cristoforo Colombo e ha frequentato l’Università degli Studi a Milano. Lavora coma impiegata di banca, tuttavia la sua vera passione è la pasticceria. Il suo sogno è quello di aprire una pasticceria shabby chi.

Elisabetta Della Mattia ha iniziato tardi a coltivare l’amore per la produzione di dolci, tuttavia non si vuole arrendere e continua a sognare. Nel suo video di presentazione per Bake Off Italia ha specificato, con ironia, di cucinare i dolci perché ama mangiarli.

Sicuramente è una concorrente che saprà distinguersi all’interno del programma, visto che tra le sue caratteristiche c’è anche la grande precisione nel comporre l’estetica di un piatto.

Vita privata

Elisabetta Della Mattia è sposata da quasi 30 anni. Elisabetta di Bake Off Italia 2020 ha dichiarato di avere conosciuto suo marito grazie ad alcuni amici comuni, tuttavia la prima sera l’hanno passata a litigare. I due hanno un figlio con la passione per l’alta velocità, cosa che intriga molto anche Elisabetta.

La donna ha presentato la sua famiglia attraverso la clip di presentazione per Bake Off Italia 2020. Qui si è potuto vedere le passioni di Elisabetta: la famiglia, fare dolci e andare con i go-kart insieme al figlio.

Dove seguire Elisabetta Della Mattia: Instagram e social

Elisabetta di Bake Off Italia 2020 è una persona molto attiva sui social, specialmente su Instagram e Facebook. Non è ancora molto seguita, ma senza dubbio la partecipazione al programma di Real Time incrementerà il numero di followers.

In entrambi i casi i propri profili sono utilizzati soprattutto per condividere la sua grande passione per la pasticceria. Non mancano le condivisioni di alcuni momenti di vita privata, insieme alla sua famiglia e agli amici.

Si possono trovare anche delle foto di Elisabetta Della Mattia con alcuni personaggi famosi, sia del mondo della pasticceria che non. Tramite i propri account Elisabetta ha anche sponsorizzato, come è ovvio che sia, la partecipazione a Bake Off Italia 2020 su Real Time.

Elisabetta Della Mattia a Bake Off Italia 2020

Elisabetta Della Mattia è stata scelta per partecipare all’ottava edizione di Bake Off Italia. Anche quest’anno alla conduzione ci sarà Benedetta Parodi, insieme a Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara, Ernst Knam e una nuova entrata: Csaba dalla Zorza.

L’account di Real Time ha pubblicato un video di presentazione per ogni concorrente. In questa occasione Elisabetta ha spiegato il motivo per cui ha deciso di partecipare a Bake Off Italia 2020:

“Arrivo a Bake Off per misurarmi con me stessa, per vedere che capacità ho. Vincerò perché sono la più brava.”

Elisabetta condividerà il tendone di Bake Off con altri 15 concorrenti, contro cui dovrà sfidarsi per avere la meglio e aggiudicarsi il trofeo della vittoria. Potremo vederli tutti all’opera a partire dal 4 settembre, in prima serata su Real Time.

Concorrenti

Ecco tutti e 16 i concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia 2020, che avrà inizio il 4 settembre. Di seguito l’elenco completo con i partecipanti:

Philippe Chini

Sara Moalli

Giacomo Liuzzi (Peperita)

Gino Del Monte

Donato Caporaso

Monia De Carolis

Valeria Tornatore

Arturo Albani

Elena Gasponi

Elisabetta Della Mattia

Fedele Battipede

Alessia Merendino

Giovanni Stilo

Matteo Felici

Chiara Cajelli

Alessandra Gervasi

Uno tra loro sarà il vincitore del programma. Chi avrà la meglio a Bake Off Italia 2020? Le sfide saranno dure e la trasmissione di Real Time metterà alla prova i suoi sfidanti. Chi vincerà? Facciamo a tutti un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura.

