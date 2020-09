Chi è Fedele Battipede di Bake Off Italia 2020? Età, moglie e social

View this post on Instagram

Finalmente ci siamo Stasera per me parte una nuova avventura, un'esperienza arrivata quasi per caso e per gioco, che ancora oggi mi fa pensare "ma come cavolo ho fatto a ritrovarmi sotto il tendone più goloso d'Italia" Faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti i miei compagni di questo meraviglioso viaggio, augurando ad ognuno di loro ogni bene, con la speranza che tutti possano realizzare i propri sogni. Invito tutti voi a non perdere neppure una puntata di questa nuova edizione di #bakeoffitalia e soprattutto lo consiglio vivamente a @trash_italiano @ghetto_trash @trash_universale @intrashttenimento4.0 @trash_nucleare @trash_nazionale_ ecc ecc, perché avranno tanto di quel materiale da poter vivere di rendita per tutto il 2021🤣 Per cui preparate i pop corn e ci vediamo stasera alle 21.20 su @realtimetvit