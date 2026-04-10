Novità in vista per Verissimo e Silvia Toffanin. Mediaset ha preso una decisione che coinvolge la trasmissione televisiva che la compagna di Piersilvio Berlusconi conduce da anni su Canale5.

Novità per Silvia Toffanin e Verissimo: la decisione di Mediaset

Arrivano cambiamenti in casa Mediaset, in modo particolare per Verissimo e Silvia Toffanin. Una novità a partire da domenica 12 aprile. La Rete ha deciso di cambiare orario alla trasmissione e il cambiamento è stato annunciato sul profilo Instagram ufficiale del programma televisivo condotto dalla compagna di Piersilvio Berlusconi, che regala al suo pubblico tante interessanti interviste. Le puntate di Verissimo che andranno in onda di domenica saranno più corte, perderanno una mezz’ora, iniziando alle 16:30, come ogni sabato.

I motivi dietro questo improvviso cambio di programmazione della domenica pomeriggio di Canale 5 non si conoscono, ma sui social network i fan della trasmissione hanno iniziato a fare ipotesi e lanciare supposizioni di qualsiasi genere. Un motivo preciso non è ancora stato ufficializzato, per il momento l’unica cosa certa è che Silvia Toffanin intervisterà i suoi ospiti con una messa in onda in ritardo di mezz’ora. Un cambiamento che non comporta nulla sullo svolgimento della trasmissione.

Cambio di programmazione per Verissimo: novità da domenica 12 aprile

A partire da domenica 12 aprile vedremo Verissimo andare in onda mezz’ora dopo rispetto al solito, seguendo lo stesso orario di programmazione delle puntate del sabato. La mezz’ora sottratta alla trasmissione condotta da Silvia Toffanin sarà dedicata alla soap opera turca di successo La Forza di una Donna, che rimarrà in onda fino alle 16:30. La soap andrà a scontrarsi quasi interamente contro Domenica In, condotto da Maria Venier, insieme alle due serie tv che la precedono, ovvero Beautiful e Forbidden Love.

Una mossa strategica da parte di Mediaset? Probabilmente sì, visto che in questo modo Verissimo andrà a scontrarsi con il programma di Mara Venier solo durante l’ultima ora di messa in onda, che solitamente è quella che ottiene meno ascolti. L’annuncio del cambio di orario di Verissimo è arrivato dal profilo Instagram della trasmissione, che ha annunciato anche la presenza in studio di Cristiano Malgioglio. Che sia davvero per lo share o per altri motivi puramente tecnici, Verissimo perderà mezz’ora di messa in onda, ma sicuramente non il seguito di telespettatori che riesce sempre a conquistare grazie alle interviste di Silvia Toffanin ai personaggi famosi.