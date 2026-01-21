Chi è Francesco Pellegrino, l’attore che interpreta Angelo “A Sirena” in Gomorra – Le Origini. Età, carriera, vita privata e Instagram del giovane talento italiano

Scopriamo chi è Francesco Pellegrino!

Professione: Attore

Data di nascita: 6 ottobre 1998

Luogo di nascita: Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

Vive a: Roma

Altezza: 1,85

Hobby: Chitarra, kick boxing

Francesco Pellegrino è un volto amatissimo del cinema!

Il suo volto è tra quelli che non passano inosservati in Gomorra – Le Origini, dove interpreta Angelo ’A Sirena, personaggio magnetico e carismatico, capace di imporsi senza alzare la voce. Un ruolo che segna un nuovo passaggio nella carriera di un attore giovane, ma già attraversato da esperienze dense e significative.

Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Carriera: cinema, televisione e videoclip

La santa piccola (2021)

A mano disarmata (2019)

San Valentino’s Stories (2018)

Euforia (2017)

Nato a Casal di Principe (2017)

Televisione

Gomorra – Le Origini (2026)

La vita che volevi (2023)

Supersex (2022)

Rosy Abate 2 (2018)

L’amica geniale (2018)

Videoclip: Piove in discoteca (2022) di Tommaso Paradiso

Il successo con Supersex

Il grande pubblico lo conosce grazie a Supersex, serie Netflix ispirata alla vita di Rocco Siffredi, dove Francesco interpreta Tommaso da giovane, fratello maggiore del protagonista (interpretato in età adulta da Adriano Giannini). Un ruolo complesso e drammatico che mette in luce la sua versatilità e capacità di adattamento. Qualità sviluppate fin da giovanissimo: prima ancora della recitazione, Francesco ha lavorato come modello già a 15 anni, viaggiando spesso all’estero e vivendo lontano da casa per lunghi periodi.

Vita privata e sentimentale

Sulla vita sentimentale, l’attore mantiene il massimo riserbo. In una recente intervista ha dichiarato di essere single e completamente concentrato, almeno per ora, sulla sua carriera artistica.

Dove seguirlo

Chi vuole restare aggiornato sui suoi progetti può seguirlo su Instagram, l’unico social che utilizza attivamente, rispetto al profilo Facebook che viene poco aggiornato.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X