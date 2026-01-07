Diventato virale in maniera del tutto inaspettata sui social, conosciamo insieme chi è Leonardo De Andreis. Con la sua canzone “Soltero” ha già conquistato le classifiche del 2026. Ecco qual è il significato dietro a questo brano.

Chi è Leonardo De Andreis di Soltero

Sta davvero spopolando, Leonardo De Andreis. Il suo brano Soltero sta scalando la Viral Chart di Spotify, portando alla ribalta un artista che ha fatto della musica la sua più grande passione.

Ma chi è Leonardo De Andreis? Romano, ventiseienne, sta dimostrando con una semplice canzone, con lavoro e dedizione, possa avere il giusto successo.

Il percorso di Leonardo deriva da una famiglia che ama l’arte. Suo papà è un grande fan di Lucio Battisti, mentre la madre di Claudio Baglioni. Fin da adolescente si è avvicinato anche a grandi miti internazionali e la scintilla è scoccata grazie a Micheal Jackson, ma anche a mostri sacri della musica mondiale e i capolavori di Aretha Franklin, James Brown, passando per Stevie Wonder e Whitney Houston.

Le influenze musicali dunque vanno a fondersi con lo stile unico di Leonardo De Andreis.

Il significato di Soltero, canzone virale su TikTok

Il successo di Soltero non è solo legato ai numeri (quasi 200 mila ascoltatori mensili su Spotify), ma all’impatto del suo testo.

Qualcuno si sarà chiesto anche qual è il significato di Soltero, la canzone di Leonardo. Il brano è una sorta di invito a non aver paura di essere “single”, (soltero per l’appunto), se si deve avere a che fare con un legame superficiale. Il cantante infatti sostiene che è meglio stare da soli, piuttosto che avere una relazione su basi fragili o fittizie.

Molti artisti italiani sui social si sono immedesimati in questo brano e stanno supportando Leonardo De Andreis e il suo progetto.

