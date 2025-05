Andiamo a scoprire chi è Moara Sorio, la ex fidanzata di Michele Morrone e che quest’ultimo ha citato a Belve. Ecco alcune parti della sua biografia partendo dall’età e dalle origini, passando per il suo profilo Instagram e la sua data di nascita.

Chi è Moara Sorio

Questa sera a Belve Michele Morrone ha nominato l’ex fidanzata Moara Sorio, ma chi è questa ragazza? Se siete curiosi proveremo a darvi alcune informazioni sulla sua vita privata e sulla loro storia d’amore.

La data di nascita completa non la conosciamo del tutto ma sappiamo che ha un’età superiore ai 20 anni. Quando usciva con l’attore pare che lavorasse come consulente finanziario ma oggi non sappiamo se continua con questa pratica o se ha cambiato la sua vita per diventare un’influencer.

Mentre attendiamo sue dichiarazioni in merito, possiamo aggiornarvi sul profilo Instagram che conta, a maggio 2025, oltre 450mila follower. Ha anche un account dedicato alle sue opere d’arte, siccome è appassionata di pittura, ed è rappresentata da un’agenzia di talenti. In molte foto possiamo vedere il suo fisico tonico e se ve lo state chiedendo la sua altezza è di circa 1 metro e 75 centimetri.

Alcuni scatti sul profilo di Moara Sorio sembrano professionali, di conseguenza possiamo dedurre che lavori anche come modella. Non abbiamo informazioni sui suoi genitori, quindi non sappiamo il nome della madre e del padre. Di conseguenza non sappiamo quali siano le sue origini.

Parlando della vita privata sappiamo che ha avuto una relazione con l’attore, resa ufficiale nel 2023, ma al 2025 Michele Morrone e Moara Sorio si sono lasciati già da qualche tempo. Purtroppo non sono stati rilasciati altri dettagli in merito, siccome hanno vissuto la relazione nella piena privacy. Ecco tutto ciò che bisogna sapere su di che origini e quanti anni ha.