Nel corso dell’intervista a Belve, Francesca Fagnani ha menzionato il tatuaggio che Michele Morrone ha nelle parti intime. A quel punto non è mancata la reazione dell’attore, che ha rivelato di cosa si tratta.

La rivelazione di Michele Morrone

Questa sera su Rai 2 sta andando in onda la terza puntata della nuova edizione di Belve e tra gli ospiti di Francesca Fagnani c’è anche Michele Morrone. Il celebre attore, da anni nel cuore del pubblico, si è così raccontato nel corso di un’intervista senza filtri e ovviamente non sono mancati retroscena piccanti. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

Proprio la conduttrice, senza peli sulla lingua, ha menzionato il tatuaggio che Michele Morrone ha nelle parti intime. A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione dell’attore, che ha così parlato del tattoo, rivelando anche di cosa si tratta. Queste le sue dichiarazioni, che ovviamente non sono passate inosservate:

“Lei come lo sa? Non mi ricordavo di averlo detto. Sono passati molti anni da allora. Non si è sbiadito, regge. Cos’è? Un simbolo. Non posso dire di cosa. Qui in Rai non si può dire, ma nemmeno su un’altra rete”.

La rivelazione di Michele Morrone non è di certo passata inosservata e in questi minuti sta già facendo discutere il web.