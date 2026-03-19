C’è un nome che in queste settimane rimbalza su tutti i social, nei gruppi WhatsApp e davanti alla televisione: Raul Dumitras. Chi è, altezza, fidanzata e lavoro del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

C’è un nuovo volto nella Casa più spiata d’Italia che ha già fatto parlare di sé ancora prima di varcare la porta rossa. Si chiama Raul Dumitras, ed è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2026, il reality di Canale 5 tornato in onda il 17 marzo 2026 con la conduzione di Ilary Blasi e le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Ma chi è davvero questo ragazzo dalle origini rumene che il pubblico ha già imparato ad amare – e a volte a odiare – in televisione?

Chi è davvero Raul Dumitras?

Raul Dumitras è nato il 1° agosto 2000 a Brăila, in Romania, ed è del segno zodiacale del Leone. Di origini rumene, vive da tempo a Roma, città in cui è cresciuto e dove ha costruito gran parte della sua attività professionale. Un ragazzo che a Roma ha costruito tutto: la carriera, il carattere, il futuro.

Raul Dumitras: altezza e lavoro

Una delle domande che i fan si fanno più spesso riguarda la sua altezza. Raul è alto 1,75 metri, come ha confermato lui stesso. Fisico curato, stile sportivo e una presenza scenica che non passa di certo inosservata.

Bello, giovane e anche imprenditore. Raul gestisce un’attività come imprenditore nel settore dell’arredamento e nel tempo libero è un deejay appassionato di musica elettronica. Qualche mese fa è uscito il suo singolo “Azul”, e i suoi oltre 570mila follower su Instagram lo seguono con affetto sia dietro la consolle che nella vita di tutti i giorni. Insomma, un ragazzo che non si accontenta: vuole il successo su tutti i fronti.

Raul Dumitras e Temptation Island: la storia con Martina De Ioannon

Il grande pubblico lo ha scoperto nell’estate del 2024. Il suo nome è diventato familiare al pubblico televisivo quando ha partecipato al reality dei sentimenti Temptation Island insieme alla fidanzata di allora, Martina De Ioannon. Fin dall’inizio del programma il suo carattere impulsivo e molto geloso aveva diviso il pubblico. Alla fine, è stata proprio Martina a scegliere di uscire dal reality da sola, mettendo fine alla loro storia. Lei è poi diventata tronista di Uomini e Donne – e ha trovato anche l’amore. Lui? Ha incassato, è andato avanti, e ora è pronto a riscrivere la sua storia davanti alle telecamere del GF Vip.

Raul Dumitras ha una fidanzata?

Dopo la rottura con Martina, il gossip non ha certo risparmiato Raul. Il suo nome è stato accostato a diversi possibili flirt: tra le voci più chiacchierate ci sono quelle su alcune tentatrici del reality, oltre a presunti legami con influencer e volti dell’universo televisivo, come Nicole Belloni e Alessia Antonietti. Alcuni rumors hanno anche parlato di una frequentazione con Cristina Ferrara, ex di Gianmarco Steri, con cui è stato effettivamente paparazzato in più occasioni. Al momento, però, Raul Dumitras dichiara di essere single. Chissà che la Casa del Grande Fratello non riservi qualche sorpresa sentimentale…

Raul Dumitras al Grande Fratello Vip 2026

Raul Dumitras è fra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 che hanno varcato la soglia della Casa venerdì 13 marzo, ovvero quattro giorni prima del via ufficiale al reality. Un ingresso anticipato che la dice lunga su quanto gli autori puntino su di lui per accendere le dinamiche della Casa. D’altronde, con quel carattere, annoiarsi è davvero impossibile. Prima di entrare, Raul ha raccontato di essere sempre stato un ragazzo testardo e determinato, convinto fin da piccolo di riuscire a trasformare i suoi sogni in realtà. Parole che sanno di sfida. E noi non vediamo l’ora di vedere cosa combinerà.