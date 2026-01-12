A distanza di mesi, Ciro Solimeno fa una confessione choc sul trono di Martina De Ioannon. Ecco le dichiarazioni sconvolgenti del tronista di Uomini e Donne.

La confessione di Ciro Solimeno

Risvolto choc a Uomini e Donne. Oggi, nel corso della nuova registrazione del dating show, Ciro Solimeno, a distanza di mesi, ha deciso di fare una confessione sconvolgente sul trono dell’ex fidanzata Martina De Ioannon, attualmente impegnata con Gianmarco Steri. Stando a quanto raccontato dal tronista partenopeo ai microfoni di WittyTv, a fine novembre 2024, nel pieno del percorso, i due hanno iniziato a sentirsi di nascosto dalla redazione e in merito Ciro ha ammesso:

“Devo fare una confessione, inerente al mio percorso precedente. A fine novembre 2024 vedo che un account guardava insistentemente le mie storie e inizio ad avere il dubbio che potesse essere Martina. Iniziamo a scriverci e scopro che era lei. Mi dà il numero di telefono e c’è una telefonata. Lei mi dice che tutto quello stava vivendo era vero e che era realmente interessata a me e a Gianmarco”.

A quel punto Ciro Solimeno ha spiegato che i messaggi e le telefonate sono andati avanti per diversi giorni, fino a quando i due non hanno deciso di vedersi. A quel punto il tronista aggiunge:

“Dopo una registrazione ci scriviamo e decidiamo di vederci. Ci sono stati due incontri. Mi è venuta a prendere ma non abbiamo mai superato il limite. Ci sono stati solo dei baci. Dopo il secondo incontro ci siamo resi conto che stavamo andando oltre”.

Quando poi viene a galla la segnalazione su Michele Longobardi, che con un account fake scriveva alle sue corteggiatrici, Ciro Solimeno e Martina De Ioannon decidono di smettere di scriversi e di vedersi. Il tronista nel mentre ha fatto sapere di non aver mai ricevuto certezze da parte della sua ex fidanzata e che fino al giorno della scelta non sapeva come sarebbe andata tra loro.

Solimeno conclude scusandosi con il pubblico e con la redazione, assumendosi la piena responsabilità di quanto accaduto.

