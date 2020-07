1 Valeria Liberati età e altezza

La concorrente di Temptation Island 2020, Valeria Liberati è nata a Roma (città dove vive e lavora) nel 1993. La sua età quindi è di 27 anni. Non sappiamo invece quale sia la sua l’altezza.

Queste sono le uniche informazioni che abbiamo su di lei. Qualcosina in più sappiamo invece per quel che riguarda la vita privata di Valeria. Andiamo a scoprire qualcosa in più…