Dai palchi di Napoli al successo di Sanremo 2026 nei panni di una travolgente Laura Pausini

Abbiamo visto Vincenzo De Lucia, artista napoletano nato nel 1987, nelle serate del Festival di Sanremo 2026 nei panni di Laura Pausini. La sua capacità di abitare i panni altrui nasce da una solida formazione accademica che lo ha portato, già nel lontano 2009, a conquistare il prestigioso Premio Alighiero Noschese. Il pubblico ha imparato a conoscerlo grazie alle sue iconiche interpretazioni di donne leggendarie come Maria De Filippi, Barbara D’Urso e l’indimenticabile Sandra Milo.

Il suo debutto a Made in Sud nel 2020 ha segnato l’inizio di un’era dove la versatilità è diventata il suo marchio di fabbrica più riconoscibile. Questa settimana De Lucia ha scelto di puntare tutto su Laura Pausini, portando sul palco una versione della cantante romagnola che unisce l’ironia alla satira più sottile.

Stefano De Martino l’erede al trono?

Un Carlo Conti divertito ma visibilmente stuzzicato dalle battute che De Lucia ha lanciato durante la diretta della kermesse. Durante lo sketch della seconda serata, l’imitatore ha infatti punzecchiato il conduttore toscano con un riferimento piccante al futuro della conduzione del Festival più amato dagli italiani. Mentre la finta Laura Pausini invitava Conti a non correre troppo, è spuntata la frase sul “passaggio del pacco” che ha immediatamente infiammato i social. Molti osservatori hanno letto in queste parole un’allusione diretta a Stefano De Martino, attuale volto di Affari Tuoi e possibile erede del trono sanremese.

Vincenzo De Lucia sa bene come cavalcare l’attualità e trasformare un semplice siparietto in un caso mediatico capace di dominare le conversazioni nei bar e sul web. La sua Laura Pausini ha definito il Festival una festa di paese, ironizzando con intelligenza sugli hater che spesso affollano i profili social della vera cantante.

Dario Lessa

Leggi anche: Chiello torna sul caso Morgan e sul mancato duetto