Nel corso della chiacchierata con la sala stampa di Sanremo 2026, Chiello torna sul caso Morgan e sul mancato duetto, rivelando cosa è accaduto in realtà.

Le parole di Chiello

Quest’anno tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2026 c’è anche Chiello. Il giovane artista sul palco del Teatro Ariston ha presentato il brano inedito Ti penso sempre, che ha già convinto il pubblico. In attesa di scoprire come proseguirà il suo percorso, in questi giorni qualcosa ha fatto discutere il web.

Come in molti sapranno, venerdì sera, nel corso della quarta serata della kermesse, quella delle cover, il cantante avrebbe dovuto duettare con il collega Morgan. Tuttavia qualche ora fa, con un comunicato ufficiale, l’artista ha fatto sapere che il leader dei Bluevertigo non salirà sul palco con lui e che al suo posto arriverà Saverio Cigarini, che lo accompagnerà al pianoforte.

Nel corso della conferenza stampa a Sanremo così Chiello, su domanda diretta dei giornalisti, è tornato sul caso Morgan e sul mancato duetto, rivelando per la prima volta cosa è accaduto in realtà. Queste le sue dichiarazioni in merito:

«Lui è un grande artista, questo non lo metto in dubbio. Solo che abbiamo fatto un po’ di prove e non ci siamo trovati, non si è creata quell’alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo e non sarà presente. Se è stata mia la decisione di rinunciare al duetto? Sì, così ho detto. Lui ha detto il contrario? Non voglio fare queste polemiche, può dire quello che vuole».

Il comunicato di Morgan

Ma cosa aveva detto Morgan dopo il comunicato rilasciato da Chiello e dal suo staff in cui si annunciava che i due artisti non avrebbero duettato sul palco di Sanremo? Ecco il post Instagram pubblicato dal cantante:

“La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover – “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco – e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello”.

