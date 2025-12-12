Nella serata di oggi 12 dicembre 2025 si è svolta la finale tanto attesa del programma di dolci più amato. Ma chi ha vinto Bake Off Italia 2025? Il vincitore chi è? Scopriamo insieme tutti i dettagli della puntata.

Bake Off Italia chi ha vinto

Siamo certi che anche voi vi state chiedendo chi è il vincitore di Bake Off Italia 2025. Un’edizione che ha fatto molto chiacchierare, anche perché se la squadra di giudici è rimasta composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, con la partecipazione speciale del maestro Iginio Massari, non si può dire lo stesso per la conduzione.

Alla guida del programma di dolci è stata Brenda Lodigiani, che ha raccolto l’eredità di Benedetta Parodi.

Per scoprire chi ha vinto Bake Off, però, è bene ricordare che anche la finale si sviluppa in tre prove decisive: la prova creativa, quella tecnica e la prova che decreterà il vincitore. I protagonisti rimasti in gara sono Gerry, Marzia, Pelayo e Patrizia.

Ad abbandonare per prima il tendone è stata Marzia, seguita dopo la seconda prova da Patrizia. Dunque sono rimasti in gioco per la prova finale Pelayo e Gerry.

Quindi possiamo dire infine chi è il vincitore di Bake Off.

Il vincitore di Bake Off 2025

Quindi se vi state chiedendo chi è il vincitore di questa edizione di Bake Off Italia 2025, ora abbiamo la risposta.

Dopo settimane di sfide e forti emozioni, a trionfare tra Gerry e Pelayo è Gerry, che si porta a casa questa grande soddisfazione e sicuramente la possibilità di farsi notare nel mondo della pasticceria.

“Questa vittoria è un qualcosa di esaltante”, ha detto il concorrente dedicando questo trionfo a suo figlio Paride che tanto ha creduto in lui.

Anche questa edizione volge così alla sua conclusione. Siete contenti che Gerry è il vincitore di Bake Off?

